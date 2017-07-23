Славные парни. С кем будут играть белорусские клубы в еврокубках

Жеребьевка 3-го раунда еврокубковых квалификаций назвала соперников борисовского БАТЭ и минского «Динамо» на очередном этапе квалификации соревнований. Накануне игр SPORT.TUT.BY подготовил обзор команд, которые приедут в ближайшие недели в Беларусь.

БАТЭ — «Славия» (Прага)

После домашней встречи с армянским «Алашкертом» борисовскому клубу пришлось поднапрячься, но в ответном поединке спасительный дубль Гордейчука позволил Александру Ермаковичу выдохнуть спокойно. Однако в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов борисовчане сыграют с пражской «Славией», поэтому головой боли у руководства борисовчан не убавилось. Для чешского клуба будущая встреча — старт в еврокубках.

Стадион

«Эден Арена» входит в число самых крупных спортивных объектов Чехии. Нынешняя площадка была построена на месте стадиона «Эден», функционировавшего с 1953 года. В начале 70-х годов был вынесен проект реконструкции, однако, в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране финансирование было урезано до минимума.



prague.eu

Новость о скором открытии обновленного объекта появилась в начале нулевых. В СМИ говорили, что первые болельщики посетят арену в 2005, но лишь годом позже обозначенного срока начались строительные работы. Футбольное открытие состоялось 7 мая 2008 года, когда пражская «Славия» принимала команду из оксфордского университета. К слову, компания Synot дважды выкупала право называть арену своим именем.

В 2013 году 21-тысячный стадион принимал Суперкубок УЕФА, в котором встретились «Бавария» и «Челси». Сейчас на «Эден Арене» играет и национальная сборная Чехии по футболу.

Команда

В 2015 году «Славия» объявила себя банкротом. Клуб, основанный студентами-медиками, вовсю искал инвесторов, но безуспешно. Внезапно на горизонте возникла китайская компания CEFC China Energy, покрывшая долги клуба. Благодаря новоиспеченным владельцам у руля «красно-белых» встал Ярослав Шилгавый. С ним пражский клуб впервые с 2009 года выиграл внутренний чемпионат.

Поговаривают, что новые владельцы купили для клуба систему, которая помогает собирать и анализировать статистику европейских футболистов. Первым, кого «Славия» приобрела благодаря этой новинке, стал камерунский полузащитник Мишель Нгаде-Нгаджуи — ныне один из лидеров команды.



slavia.cz

Есть чем похвастаться команде и еврокубках. В сезоне 1995/1996 чехи проиграли в полуфинале Кубка Уефа французскому «Бордо» с Дюгарри, Лизаразю и Зиданом в составе. К нынешнему еврокубковому циклу клуб проводит интересную трансферную кампанию. Во-первых, удалось сохранить чешского страйкера Милона Шкоду, а, во-вторых, в Прагу высадились экс-зенитовец Данни, Халил Алтынтоп из «Аугсбурга» и украинец Руслан Ротань из «Днепра». Все три опытных исполнителя перешли в команду в качестве свободных агентов. Руководство клуба намекнуло, что это далеко не все летние трансферы.

«Динамо Минск» — «АЕК» (Кипр)

«Бело-синие» в отличие от других отечественных команд наименее болезненно прошли два квалификационных раунда Лиги Европы. В обоих матчах пал «Рунавик», а после ничьей в Македонии с «Работничками» минчане показали класс на «Тракторе», разбив гостей со счетом 3:0. Уверенная игра позволила динамовцам шесть раз подряд выйти в 3-й квалификационный раунд турнира. На сей раз команде Гуренко противостоит крепкий кипрский «АЕК», показавший сбалансированный футбол на предыдущих стадиях.

Стадион

С недавнего времени свои домашние матчи кипрский коллектив проводит на одноименном стадионе «АЕК Арена» общей вместимостью 7400 зрителей. Впрочем, ранее «желто-зеленые» ютились на старом «ГСЗ».



AEK Arena

Прошлый чемпионат Кипра — первый полноценный турнир, на котором клуб играл на новой собственной арене.

Команда

Удивительно, но киприотов часто называют одним из самых испанских клубов Европы. В реестре команды дюжина футболистов этой национальности. Конечно, большинство из присутствующих не дотягивают до уровня испанской примеры, но для кипрского чемпионата выглядит внушительно. Руку к этому приложили спортивный директор Хави Рока, не понаслышке знакомый с работой академии «Барселоны», и главный тренер Иманол Идьякес. С 2014 года на Кипре высаживаются в среднем по 2−3 игрока с испанским паспортом. Среди них — бывший защитник «Манчестер Сити» и «Лацио» Хавьер Гарридо и имеющие большой опыт выступления в испанском топ-дивизионе Андер Мурильо и Хуанма Ортис.



aek.com

Однако главной ударной силой «АЕКа» в последние годы является македонец Иван Тричковски, заменивший приму прошлых сезонов Андре Алвеса. Клуб, обладающий шестым в лиге бюджетом, уже успел пощекотать нервы «АПОЭЛ», став серебряным призером минувшего первенства Дивизиона А.

В 1996 году клуб получил право на участие в Кубке обладателей кубков 1996/1997. «Барселона» на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса выиграла благодаря двум мячам 19-летнего Роналдо, а в ответной встрече «АЕК» наиграл на нулевую ничью. В прошлом году команде из Кипра вовсе удалось сотворить сенсацию. В третьем квалификационным раунде «АЕК» встретился с московским «Спартаком», который считался фаворитом в паре. Домашний матч закончился со счетом 1:1, но в ответном поединке на «Открытие Арене» Иван Тричковски принес самую знаменитую викторию клубу, отличившись на 89-й минуте.