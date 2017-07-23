В субботу на аэродроме «Боровая» прошел десятый « Рок за Бобров ». В прошлом году посетители были возмущены часовыми очередями за едой и в туалет. В этом году организаторы решили проблему со вторым, но люди по-прежнему ждали еду час. Почему так получилось, AFISHA.TUT.BY узнала у организаторов.



Фото предоставлено организаторами фестиваля



Фото: TUT.BY

Александр Косач, директор компании, которая занималась организацией фестиваля, считает, что он с коллегами сделал все возможное, чтобы людям на фестивале было комфортно.

— Мы ожидали посещаемость выше 20 тысяч человек. В итоге так и получилось: вместе с гостями фестиваля на площадке присутствовало около 25 тысяч человек.

Технически, считает директор, фестиваль был готов к такому наплыву людей: количество туалетов по сравнению с прошлым годом увеличили. Площадь фудкорта также стала больше в два с половиной раза. К тому же в некоторых точках продавали только напитки (воду и пиво).



Очереди на фудкорте на «Рок за Бобров — 2017»

Самое важное, говорит собеседник, в том, что организаторам удалось согласовать с властями выход посетителей с разливными напитками в руках за пределы фудкорта.

— Это тоже сняло определенный процент напряженности и добавило комфорта гостям.

Александр не отрицает, что примерно с 18.00 до 20.30, когда пришла последняя, большая волна посетителей (эти гости целенаправленно пришли на «Чайф» и «Сплин»), на фудкорте случился коллапс.



Фото предоставлено организаторами фестиваля

— Но ни о каких двухчасовых очередях речи не шло. Я лично постоянно мониторил все площадки. Дольше всего люди могли простоять 40 минут за пивом, и час — за едой.

Причину очередей организатор видит, во-первых, в уже названном наплыве людей в определенное время, а во-вторых, — в проблемах с интернетом, из-за которого в определенный момент в палатках с едой не смогли принимать банковские карточки.

— Да, два часа был напряг, мы этого не отрицаем. Но это не было фатально, не было проблемой фестиваля номер один. По постам в соцсетях и по отзывам мы видим, что люди остались довольны.



Фото предоставлено организаторами фестиваля

Сразу после мероприятия дирекция проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что, возможно, нужно было территориально разнести точки с едой между собой, чтобы между ними было больше пространства. А еще увеличить количество точек выдачи внутри палатки.

— И в целом нужно было увеличить количество точек на фудкорте. Мы рассчитывали на 20 тысяч гостей, а пришло 25. По нашим математическим подсчетам, мы должны были справиться на 100 процентов, но справились на 80%, — резюмирует собеседник.



Возможно, не все гости знали, что на фестиваль можно было прийти со своей едой. Исключением были скоропортящиеся продукты и продукты в опасной упаковке, а также любые консервы, мягкие (вареные колбасы), свежее мясо и рыба, а также консервы в металлических и стеклянных банках.

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