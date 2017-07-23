|
"О двухчасовых очередях речи не шло". Организаторы "Рок за Бобров" - о проблемах фестиваля
В субботу на аэродроме «Боровая» прошел десятый «
Александр Косач, директор компании, которая занималась организацией фестиваля, считает, что он с коллегами сделал все возможное, чтобы людям на фестивале было комфортно.
— Мы ожидали посещаемость выше 20 тысяч человек. В итоге так и получилось: вместе с гостями фестиваля на площадке присутствовало около 25 тысяч человек.
Технически, считает директор, фестиваль был готов к такому наплыву людей: количество туалетов по сравнению с прошлым годом увеличили. Площадь фудкорта также стала больше в два с половиной раза. К тому же в некоторых точках продавали только напитки (воду и пиво).
Самое важное, говорит собеседник, в том, что организаторам удалось согласовать с властями выход посетителей с разливными напитками в руках за пределы фудкорта.
— Это тоже сняло определенный процент напряженности и добавило комфорта гостям.
Александр не отрицает, что примерно с 18.00 до 20.30, когда пришла последняя, большая волна посетителей (эти гости целенаправленно пришли на «Чайф» и «Сплин»), на фудкорте случился коллапс.
— Но ни о каких двухчасовых очередях речи не шло. Я лично постоянно мониторил все площадки. Дольше всего люди могли простоять 40 минут за пивом, и час — за едой.
Причину очередей организатор видит, во-первых, в уже названном наплыве людей в определенное время, а во-вторых, — в проблемах с интернетом, из-за которого в определенный момент в палатках с едой не смогли принимать банковские карточки.
— Да, два часа был напряг, мы этого не отрицаем. Но это не было фатально, не было проблемой фестиваля номер один. По постам в соцсетях и по отзывам мы видим, что люди остались довольны.
Сразу после мероприятия дирекция проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что, возможно, нужно было территориально разнести точки с едой между собой, чтобы между ними было больше пространства. А еще увеличить количество точек выдачи внутри палатки.
— И в целом нужно было увеличить количество точек на фудкорте. Мы рассчитывали на 20 тысяч гостей, а пришло 25. По нашим математическим подсчетам, мы должны были справиться на 100 процентов, но справились на 80%, — резюмирует собеседник.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему организаторы обещали исправить ошибки прошлого фестиваля, но справились не со всеми - в нашем материале.
|
Архив (Разное)
Комментарии