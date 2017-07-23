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Для тех, кто пропускает лето: в Германии есть ангар с вечными тропиками
Это лето белорусов не радует теплыми днями. Кому-то и вовсе летом отпуск не выпал. А вот немцы могут отдыхать в тропиках круглый год, не выезжая из страны. В Бранденбурге существуют настоящие тропические острова — с белым песочком, пальмами, попугаями, голубой водой и температурой, не опускающейся ниже 26 градусов. Но самое интересное то, что эти острова находятся в… ангаре для дирижаблей. И там можно снять гостиничный номер.
На территории есть отель, работают 13 различных ресторанов и баров.
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Там можно отдохнуть, а можно и пожить несколько дней зимой
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