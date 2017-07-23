Для тех, кто пропускает лето: в Германии есть ангар с вечными тропиками

Это лето белорусов не радует теплыми днями. Кому-то и вовсе летом отпуск не выпал. А вот немцы могут отдыхать в тропиках круглый год, не выезжая из страны. В Бранденбурге существуют настоящие тропические острова — с белым песочком, пальмами, попугаями, голубой водой и температурой, не опускающейся ниже 26 градусов. Но самое интересное то, что эти острова находятся в… ангаре для дирижаблей. И там можно снять гостиничный номер.



Самый большой аквапарк издали выглядит так. Все фото — booking.com

На территории есть отель, работают 13 различных ресторанов и баров.











Вечером под куполом тоже есть жизнь.











Номера — разные, в разных стилях.







Здесь нет угрозы обгореть. Зато иллюзия тропиков поддерживается основательно. Под куполом есть не только живые пальмы и мелкие птички. Есть даже фламинго.





Правда, тропический рай в Европе недешев. В декабре 6 ночей с завтраками в отеле обойдутся, по данным booking.com, примерно в 1500 евро на двоих, а в августе — и вовсе в 2000 евро.