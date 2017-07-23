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Белорусские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике
24 июля закончилась 48-я Международная олимпиада по физике в городе Джокьякарта в Индонезии. Белорусская сборная
Серебряные медали получили Никита Игнатюк (брестский лицей № 1) и Евгений Шарамед (минская гимназия № 10). Бронзу завоевали Павел Курач (брестский лицей № 1), Никита Стрижак (лицей БГУ) и Валентин Дорофеев (Могилевский государственный областной лицей № 3).
Руководители команды — Анатолий Иванович Слободянюк (БГУ) и Леонид Григорьевич Маркович (лицей БГУ).
Международная физическая олимпиада проходит уже 48-й раз. В этом году в ней приняли участие более 400 человек из 88 стран. Участникам нужно было решать теоретические и экспериментальные задачи.
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В этом году в ней приняли участие более 400 человек из 88 стран.
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