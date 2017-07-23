Белорусские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике

24 июля закончилась 48-я Международная олимпиада по физике в городе Джокьякарта в Индонезии. Белорусская сборная получила на ней пять медалей — два «серебра» и три «бронзы».



Медали Международной олимпиады по физике. Фото: ipho_2017 / instagram.com

Серебряные медали получили Никита Игнатюк (брестский лицей № 1) и Евгений Шарамед (минская гимназия № 10). Бронзу завоевали Павел Курач (брестский лицей № 1), Никита Стрижак (лицей БГУ) и Валентин Дорофеев (Могилевский государственный областной лицей № 3).

Руководители команды — Анатолий Иванович Слободянюк (БГУ) и Леонид Григорьевич Маркович (лицей БГУ).

Международная физическая олимпиада проходит уже 48-й раз. В этом году в ней приняли участие более 400 человек из 88 стран. Участникам нужно было решать теоретические и экспериментальные задачи.