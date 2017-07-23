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Очереди на границе сохраняются

24.07.2017 14:48 — Разное | БДГ  
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Согласно последним данным Госпогранкомитета, очереди на границе Беларуси сохраняются в литовском и польском направлении.

Так, по данным на 14 часов, на границе с Литвой по-прежнему сохраняются очереди как на въезд, так и на выезд. В пункте пропуска Котловка на выезд из Беларуси находится порядка десятка легковых и 90 грузовых авто, а самые большие очереди - в Каменном Логе. Здесь выезда ждут 40 легковых и 240 фур. Около десятка грузовиков здесь также ожидают въезда в Беларусь. В Беняконях и Привалке - 72 и 70 фур на выезд, соответственно.

Очередь на выезд на границе с Польшей собралась в пункте пропуска Брест. Здесь выезда ожидают 180 легковых автомобилей, еще 10 стоят в Домачево. В Брузгах на выезд собралось с десяток грузовиков.

Очереди на границе с Латвией также есть: 20 фур ожидает выезда в пункте Григоровщина, 50 - в Урбанах. На украинской границе очереди отсутствуют как для грузовиков, так и для легковых автомобилей.

 
Теги: Брест
 
 
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Согласно последним данным Госпогранкомитета, очереди на границе Беларуси сохраняются в литовском и польском направлении.

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