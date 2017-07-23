Уже через два дня в столице стартует представительный международный хоккейный турнир «Кубок Минска». Накануне соревнований тренеры части команд-участниц поделились ожиданиями от события, а также обозначили цели своих клубов.

Отметим, что «Югра» из Ханты-Мансийска уже приехала в Минск и проводит сборы в «Чижовка-Арене». «Локомотив» и рижское «Динамо» попробуют лед спорткомплекса накануне, 25 июля.

Горди Дуайер («Динамо-Минск»): «Понять, кто из наших игроков готов добиваться побед»



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Какие задачи ставите на турнир «Кубок Минска»?

— Прежде всего для нас это возможность оценить, на что способны игроки, находящиеся на данный момент в нашем распоряжении. Особенно это касается молодых хоккеистов. А для игроков этот турнир — отличный шанс продемонстрировать тренерскому штабу свое мастерство, доказать, что они готовы играть в «Динамо-Минск».

— Важен ли на данном этапе результат матчей для вашей команды?

— Безусловно, всегда, в любом матче важно добиваться успеха. Но для нас этот турнир еще и возможность понять, кто из наших игроков готов добиваться побед. Еще раз повторю, что «Кубок Минска» — шанс для молодых игроков показать, на что они способны. Мы сейчас много тренируемся, и я уверен, что у нас хорошая команда, которая может побеждать.

— Уровень соперников соответствует целям вашей команды?

— Минской «Юности» как хозяйке турнира, наверняка, будет очень важно показать достойный результат. Знаю, что эта команда подготовлена, у нее хороший тренер. Хозяева обычно по-особенному настраиваются на домашние турниры, к тому же «Юность» постарается показать себя с лучшей стороны в противостояниях с клубами из КХЛ. Московское «Динамо» — команда, которую не надо представлять. То же касается и любого соперника, с которым мы столкнемся в заключительном стыковом матче в субботу. «Локомотив», «Югра», рижское «Динамо» — это очень серьезные оппоненты. Уровень турнира на самом деле высокий. Вне зависимости от того, что подготовка к сезону только началась, на дворе июль, думаю, сразу же после стартового вбрасывания начнется хороший хоккей. Здорово, что мы получили возможность сыграть на "Кубке Минска".

Владимир Воробьев («Динамо-Москва»): «Ребята будут биться за букву „Д“ на груди»

— Основной задачей на «Кубок Минска» для нас является проверка новичков и молодежи, наигрывание оптимальных сочетаний звеньев. Для нашей команды важен каждый матч. Ребята будут выходить на лед, биться за букву «Д» на груди, но все прекрасно понимают, что такие турниры проводятся для подготовки к сезону, поэтому не стоит ждать искрометной игры. Да, конечно, на турнире собрались хорошие команды, игры будут интересными для зрителей. Устраивают ли нас предложенные организационные условия? Да, иначе какой смысл приезжать? Надеюсь, что турнир пройдет хорошо и все останутся довольны.

Михаил Захаров («Юность-Минск»): «Противопоставим соперникам характер»

— Впервые «Юность-Минск» организовывает подобный серьезнейший турнир. Его приближение заранее чувствовал не только я, но и каждый человек, кто задействован в проведении соревнований — это порядка четырехсот сотрудников клуба и «Чижовка-Арены».

— Какие задачи ставите перед хоккеистами команды?



Фото: ХК «Юность»

— Цель одна: сыграть достойно. Хочется, чтобы молодые хоккеисты прогрессировали, но это у них не очень хорошо, к сожалению, получается. Нужно, чтобы они с каждым годом становились все сильнее. Но у наших белорусских ребят это почему-то не выходит. Легионеры? От них ждем хорошей игры. Они только недавно в команде, еще не успели вкатиться.

— Что может противопоставить «Юность» командам КХЛ?

— Только одно — характер. Одного мастерства не хватит. Соперники у нас очень высокого уровня: «Локомотив», московское «Динамо» — это элита российского хоккея. Интересная команда «Югра», которую возглавляет бывший тренер сборной России Игорь Захаркин.

— Встреча с каким соперником будет для «Юности» наиболее принципиальна?

— С минским «Динамо». После того как эта команда начала выступать в КХЛ, мы ей ни разу не проиграли. Хотелось бы эту традицию продолжить.