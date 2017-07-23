Рынок накопительного страхования вырос, но говорить о его популярности рано

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Одним из драйверов роста страхового рынка Беларуси в последнее время, несмотря на законодательные ограничения и падение реальных денежных доходов населения, выступает добровольное накопительное страхование.

Доля этого сегмента (к нему относятся страхование жизни и пенсионное страхование) вплотную приблизилась к 10% в общем страховом портфеле. При этом, несмотря на высокую динамику привлеченных взносов, говорить о росте популярности в стране накопительного страхования пока не приходится, пишет TUT.BY со ссылкой на журнал Минфина «Финансы, Учет, Аудит».

Суммарный объем взносов по договорам страхования, относящимся к страхованию жизни, за 2016 год увеличился в текущих ценах почти в 1,5 раза и составил 86,7 млн рублей (43,6 млн долларов в эквиваленте). При этом по страхованию жизни прирост составил почти два раза, дополнительной пенсии — почти 20%.

Высокая динамика развития добровольного накопительного страхования наблюдается на протяжении последних лет. По сравнению с 2012 годом объем взносов по данному направлению увеличился в текущих ценах в 4,1 раза. Правда, в долларовом эквиваленте прирост оказался куда скромнее (лишь в 1,7 раза) вследствие высоких девальвационных процессов в этот период. Наиболее быстрыми темпами растет страхование жизни: к уровню 2012 года объем взносов вырос в рублях в 9,3 раза, а в долларовом эквиваленте — в 3,9 раза. Пенсионное страхование за последние четыре года приросло в 2,6 раза и на 9,6% соответственно.

В результате активно увеличивается и удельный вес накопительного страхования («жизни») в страховом портфеле. Если еще в 2012 году показатель составлял 4,9% в общем объеме взносов, то по итогам минувшего года достиг рекордной для белорусского рынка отметки 8,9%. То есть почти каждый десятый привлеченный страховщиками рубль приходится на страхование жизни и дополнительной пенсии. Отметим, что в экономически развитых странах этот сегмент несопоставимо выше, он занимает около 60% рынка страхования и преобладает по числу всех заключенных договоров страхования.

По оценкам экспертов, росту рынка накопительного страхования поспособствовало несколько факторов. Один из основных — действующие в стране налоговые льготы для физических и юридических лиц при заключении договоров страхования жизни и дополнительной пенсии. Определенную лепту внесло существенное падение ставок по депозитам и введенное в 2016 году налогообложение краткосрочных банковских вкладов, что сделало данный вид накоплений менее привлекательным. В свою очередь, стабильность белорусского рубля и снижение девальвационных рисков несколько повысили интерес к страховым отчислениям в национальной валюте.

Впрочем, на фоне прироста сегмента «жизни» в денежном выражении наблюдается сокращение числа застрахованных лиц. На начало 2017 года их в общей сложности насчитывалось 242,8 тысячи человек. За 2016 год таких граждан стало меньше на 100 тысяч (-30%), а к уровню 2013 года — на 306 тысяч, или почти в 2,3 раза.

Основной отток произошел из-за резкого сокращения числа физлиц по индивидуальным программам страхования жизни (тех, кто страховался за счет собственных средств). Если на начало 2014 года их было 353,8 тысячи, то к началу 2017-го осталось лишь около 46 тысяч. Причем только за минувший год число застрахованных уменьшилось в три раза. По всей видимости, такая ситуация связана с падением доходов населения и высокими девальвационными ожиданиями.

В свою очередь, наблюдается стабильное прибавление клиентов, застраховавших дополнительную пенсию. За 2016 год их приросло на четверть, а к уровню 2012 года — на 56%. Однако в абсолютном выражении таких граждан немного — около 8,9 тысячи. То есть белорусы более охотно за счет собственных средств участвуют в программах страхования жизни (к ним относится в том числе и страхование детей), которые по срокам гораздо менее продолжительны (минимальный период составляет 3 года) по сравнению с пенсионными программами.

Это наглядно видно и по структуре привлеченных взносов. Если в сегменте страхования жизни превалируют средства от физлиц (63% от общего объема), то в пенсионном страховании почти 90% поступлений приходится на юридические лица, причем в 2012 году показатель равнялся почти 95%.

По данным Белорусской ассоциации страховщиков, в большинстве стран Европы на индивидуальные (личные) договоры, то есть заключенные с физлицом, приходится в среднем 70% взносов в сегменте страхования жизни и дополнительной пенсии. В Великобритании распределение договоров примерно одинаковое, тогда как в Польше, Словении, Швеции, Швейцарии, Норвегии и Дании львиную долю рынка составляют коллективные договоры.

Что касается корпоративного сектора, то основной акцент юридические лица делают на пенсионном страховании работников. Но в масштабах страны общее количество граждан, обладающих подобной страховкой, незначительно — около 156 тысяч, или всего 3,5% от численности занятого в экономике Беларуси населения. Причем за минувший год их число уменьшилось на 7,5%, что, очевидно, обусловлено общей экономической ситуацией в стране, оптимизацией штатов организаций и необходимостью снижения себестоимости.

В целом же на начало 2017 года насчитывалось 929 предприятий, участвующих в программах страхования жизни и дополнительной пенсии своих работников, или 0,6% от числа действующих в стране юридических лиц.

Между тем в развитых странах Европы накопительное страхование при коллективных договорах является неотъемлемой частью социального пакета большинства предприятий, замечает гендиректор Белорусской ассоциации страховщиков Ирина Мерзлякова. По ее мнению, в Беларуси подобная страховая культура, несмотря на беспрецедентные налоговые преференции для организаций, пока прививается медленно, хотя, безусловно, прогресс есть.

Раньше всех в республике использовать страхование в качестве инструмента материального стимулирования работников начали иностранные компании, банки, а также предприятия, обладающие достаточным количеством средств. Сегодня основными клиентами страховщиков являются предприятия нефтехимической отрасли, крупные строительные организации, представители малого и среднего бизнеса.