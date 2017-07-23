Microsoft прекратит поддержку Paint после 32 лет работы

Microsoft прекратит поддержку графического редактора Paint, впервые выпущенного в 1985 году. Это следует из списка изменений в обновлении Fall Creators Update для системы Windows 10, передает vc.ru .



Изображение: ferra.ru

Приложение Paint отмечено в списке как «устаревшее» (deprecated). Это значит, что Microsoft прекратила его активную разработку и сможет удалить в будущих версиях Windows.

К устаревшим Microsoft также отнесла функцию создания резервной копии системы System Image Backup (SIB) Solution, посоветовав использовать решения сторонних разработчиков.

Кроме того, Microsoft удалит из новой версии Windows 10 программу для работы с электронной почтой Outlook Express и приложение для работы с текстовыми файлами Reader app — оно будет интегрировано в браузер Edge.

Впервые приложение Paint было выпущено в 1985 году вместе с первой версией Windows 1.0. Весной 2017 года Microsoft представила обновление Windows 10 Fall Creators Update, в состав которого вошла обновлённая программа Paint 3D с поддержкой работы с 3D-объектами.

Точную дату выхода Fall Creators Update в компании не называют, говоря лишь, что это произойдёт осенью 2017 года.

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