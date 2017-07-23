ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Microsoft прекратит поддержку Paint после 32 лет работы

24.07.2017 15:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Microsoft прекратит поддержку графического редактора Paint, впервые выпущенного в 1985 году. Это следует из списка изменений в обновлении Fall Creators Update для системы Windows 10, передает vc.ru.


Изображение: ferra.ru

Приложение Paint отмечено в списке как «устаревшее» (deprecated). Это значит, что Microsoft прекратила его активную разработку и сможет удалить в будущих версиях Windows.

К устаревшим Microsoft также отнесла функцию создания резервной копии системы System Image Backup (SIB) Solution, посоветовав использовать решения сторонних разработчиков.

Кроме того, Microsoft удалит из новой версии Windows 10 программу для работы с электронной почтой Outlook Express и приложение для работы с текстовыми файлами Reader app — оно будет интегрировано в браузер Edge.

Впервые приложение Paint было выпущено в 1985 году вместе с первой версией Windows 1.0. Весной 2017 года Microsoft представила обновление Windows 10 Fall Creators Update, в состав которого вошла обновлённая программа Paint 3D с поддержкой работы с 3D-объектами.

Точную дату выхода Fall Creators Update в компании не называют, говоря лишь, что это произойдёт осенью 2017 года.

Читайте также:

Мужчина не разобрался в Photoshop и 10 лет рисовал иллюстрации в Paint

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Microsoft прекратила его активную разработку и сможет удалить в будущих версиях Windows.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Дата есть, но на 2018 год". Depeche Mode все еще обсуждают перенос минского концерта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика