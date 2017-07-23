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"Дата есть, но на 2018 год". Depeche Mode все еще обсуждают перенос минского концерта
Спустя неделю после
— Да, мы сегодня еще обсуждаем перенос концерта. Дата есть на 2018 год, — теперь все зависит от того, сложатся ли все технические, логистические и прочие стыковки для проведения концерта. Когда и если договоренность будет достигнута, Depeche Mode сразу же выступят с официальным заявлением, — прокомментировал директор «Атом М» Андрей Алексеев.
В случае переноса концерта все билеты на концерт Depeche Mode 17 июля будут действительны для новой даты.
Организатор добавил, что при этом начиная со среды 27 июля все желающие могут сдать свои билеты, не дожидаясь решения Depeche Mode.
Процедура возврата билета зависит от того, где покупался билет. Инструкция представлена ниже.
Для билетов, приобретенных через систему Ticketpro.by, возврат осуществляется следующим образом:
а) если оплачен банковской пластиковой карточкой посредством системы ASSIST — возврат осуществляется непосредственно на карточку после написания заявления на адрес
б) если оплачен посредством системы Расчет (EasyPay, Webmoney, интернет-банкинг, смс-банкинг), системы iPay — возврат осуществляется наличными денежными средствами по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, оф.501 в будние дни с 09:00 до 18:00, выходные: сб-вс;
4) При приобретении билетов посредством сертификата рассрочки — возврат осуществляется по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, оф.501 в будние дни с 09:00 до 18:00, выходные: сб-вс;
тел:
Для билетов, приобретенных через систему Bycard.by, возврат осуществляется следующим образом:
Для билетов, приобретенных в кассах "Минск-Арены" на бланках "Минск-Арены", возврат осуществляется следующим образом:
Для билетов, приобретенных через систему Kvitki.by и Bileti.by, возврат осуществляется следующим образом:
тел: 8(017) 2930374
Для билетов, приобретенных через систему kassy.by, возврат осуществляется следующим образом:
обращаться по телефонам +375 29 741 10 10, +375 44 741 10 10, +375 25 741 10 10.
Возврат денежных средств за билеты может быть осуществлен не позднее 7 (семи) календарных дней с даты подачи заявления о выплате денежной компенсации (п. 6,7 ст. 217 Кодекса Республики Беларусь «О культуре» от 20.07.2016 г. № 413-З).
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Спустя неделю после форс-мажора стало известно, что в 2018 году есть дата, когда концерт Depeche Mode может состояться в Минске.
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