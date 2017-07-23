Спустя неделю после форс-мажора с госпитализацией солиста Depeche Mode Дэйва Гаана стало известно, что в 2018 году есть дата, когда концерт группы может состояться в Минске. Обсуждаются технические возможности переноса мероприятия.





— Да, мы сегодня еще обсуждаем перенос концерта. Дата есть на 2018 год, — теперь все зависит от того, сложатся ли все технические, логистические и прочие стыковки для проведения концерта. Когда и если договоренность будет достигнута, Depeche Mode сразу же выступят с официальным заявлением, — прокомментировал директор «Атом М» Андрей Алексеев.

В случае переноса концерта все билеты на концерт Depeche Mode 17 июля будут действительны для новой даты.

Организатор добавил, что при этом начиная со среды 27 июля все желающие могут сдать свои билеты, не дожидаясь решения Depeche Mode.





Процедура возврата билета зависит от того, где покупался билет. Инструкция представлена ниже.

Для билетов, приобретенных через систему Ticketpro.by, возврат осуществляется следующим образом:

При приобретении билетов в точках продаж в областях Республики Беларусь — возврат осуществляется в месте покупки билетов; При приобретении билетов в точках продаж по г. Минску — возврат по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, оф.501 в будние дни с 09:00 до 18:00, выходные: сб-вс; При приобретении билетов через интернет:

а) если оплачен банковской пластиковой карточкой посредством системы ASSIST — возврат осуществляется непосредственно на карточку после написания заявления на адрес sale@ticketpro.by с приложением подтверждения об оплате и копий билетов.

б) если оплачен посредством системы Расчет (EasyPay, Webmoney, интернет-банкинг, смс-банкинг), системы iPay — возврат осуществляется наличными денежными средствами по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, оф.501 в будние дни с 09:00 до 18:00, выходные: сб-вс;

4) При приобретении билетов посредством сертификата рассрочки — возврат осуществляется по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, оф.501 в будние дни с 09:00 до 18:00, выходные: сб-вс;

тел: +375 29 6935 935 , +375 33 6935 935

Для билетов, приобретенных через систему Bycard.by, возврат осуществляется следующим образом:

написать на почту info@bycard.by с пометкой «Возврат билетов Депеш Мод» позвонить по номеру +375 33 365 00 00, там подскажут, как оформить заявку на возврат (в зависимости от способа оплаты деньги вернутся автоматически либо нужно будет заполнить простейшую форму на возврат)

Для билетов, приобретенных в кассах "Минск-Арены" на бланках "Минск-Арены", возврат осуществляется следующим образом:

У старшего кассира в здании велодрома 5-й служебный вход с 12.00 до 16.00 и с 18.00 до 20.00. При себе иметь билет, чек, паспорт. Справочная информация по телефону 8017−279−06−16, 202−40−98 Если билеты приобретали по безналичному расчету, необходимо по номеру/факсу 8017−202−40−98 отправить заявление о возврате.

Для билетов, приобретенных через систему Kvitki.by и Bileti.by, возврат осуществляется следующим образом:

Для возврата билетов, приобретенных через Ассист (ЕРИП), необходимо написать письмо на почту support@kvitki.by . Билеты, приобретенные в «Связном» и «Евросети» в регионах (не в Минске), — возврат в кассе, где покупались билеты. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ — возврат в кассах ГУМ И ЦУМ (в том числе — билетов, приобретенных в кассах-партнерах Минска)

тел: 8(017) 2930374

Для билетов, приобретенных через систему kassy.by, возврат осуществляется следующим образом:

обращаться по телефонам +375 29 741 10 10, +375 44 741 10 10, +375 25 741 10 10.

Возврат денежных средств за билеты может быть осуществлен не позднее 7 (семи) календарных дней с даты подачи заявления о выплате денежной компенсации (п. 6,7 ст. 217 Кодекса Республики Беларусь «О культуре» от 20.07.2016 г. № 413-З).