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Японцы готовятся к Олимпиаде-2020: один день в году будут работать из дома
В Японии 24 июля
«Как только начнется Олимпиада, добраться до работы будет очень трудно, поэтому мы проводим этот эксперимент», —
Японским компаниям важно, чтобы их сотрудники присутствовали в офисе. При этом некоторым японцам приходится работать по 12 часов. Поэтому они переходят на удаленную работу медленнее, чем жители Европы и США. Однако правительство Японии утверждает, что переход на удаленную работу поможет повысить производительность труда.
«Мы делаем это для Олимпиады. Но долгосрочная цель — получить более гуманные условия труда», — заявил Хироси Оониси из министерства экономики Японии. На данный момент японское правительство только разрабатывает трудовую реформу.
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В Японии 24 июля началась акция Telework Day. Сотрудники 900 компаний не поехали в офис и остались работать дома. Telework Day будет проходить раз в год вплоть до Олимпиады 2020...
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