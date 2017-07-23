Японцы готовятся к Олимпиаде-2020: один день в году будут работать из дома

В Японии 24 июля началась акция Telework Day. Сотрудники 900 компаний не поехали в офис и остались работать дома. Telework Day будет проходить раз в год вплоть до Олимпиады 2020 года (ее открытие так же состоится 24 июля). С помощью акции японские власти планируют уменьшить нагрузку на общественный транспорт, а также подготовить общество к трудовой реформе.



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«Как только начнется Олимпиада, добраться до работы будет очень трудно, поэтому мы проводим этот эксперимент», — рассказал президент института бизнеса Ricoh Такаси Козу. Он считает, что молодое поколение японцев иначе относится к труду, и компаниям нужно предлагать им новые условия работы.

Японским компаниям важно, чтобы их сотрудники присутствовали в офисе. При этом некоторым японцам приходится работать по 12 часов. Поэтому они переходят на удаленную работу медленнее, чем жители Европы и США. Однако правительство Японии утверждает, что переход на удаленную работу поможет повысить производительность труда.

«Мы делаем это для Олимпиады. Но долгосрочная цель — получить более гуманные условия труда», — заявил Хироси Оониси из министерства экономики Японии. На данный момент японское правительство только разрабатывает трудовую реформу.