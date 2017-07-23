На обозревателя журнала Popular Mechanics военного эксперта Кайла Мизоками произвел сильное впечатление полет российского истребителя поколения 4++ Су-35С. Эксперт написал, что при просмотре складывается впечатление, что на самолет не действуют законы аэродинамики.

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Во время выступления при свободном падении Су-35 скручивался, «как гигантский 30-тонный лепесток», так описывал свои впечатления Мизоками. Пилот истребителя во время выступления на «МАКС-2017» продемонстрировал разные фигуры высшего пилотажа, в том числе сложнейшие «Колокол» и «Кобра».

Су-35 может развернуться буквально на месте, кроме того, российский самолет несет больше вооружения и оснащен системой предупреждения о пуске ракет, которая дает летчику спасительные несколько секунд, чтобы уйти от атаки. На международных авиасалонах Су-35 получил прозвище show-stopper: во время его показательных полетов зрители буквально замирали, наблюдая за его маневрами.