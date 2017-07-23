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Педофил напал на мальчика в одном из кафе Минска

24.07.2017 15:07 — Разное | БелТА  
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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из кафе Минска милиция задержала мужчину, пристававшего в туалете к мальчику, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Кнопка тревожной сигнализации сработала 23 июля около 16.30 в ресторане быстрого питания на проспекте Независимости. К месту срочно выбыли милиционеры. "Сотрудники милиции задержали 34-летнего минчанина, который в туалете ресторана удерживал 9-летнего мальчика, зажимал ему рот рукой и приставал", - проинформировали в ГУВД. Мальчик пришел в кафе с бабушкой, и, когда пошел в туалет, на него напал зашедший следом мужчина.

Задержанный ранее неоднократно судим, в том числе за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Материалы переданы в районный отдел Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как отмечают в ГУВД, одновременно со сработавшей кнопкой тревожной сигнализации в дежурную часть поступило несколько сообщений от граждан - очевидцев этой нелицеприятной картины. Один из молодых людей до прибытия наряда пытался отбить мальчика у злоумышленника. От самосуда мужчину спасло лишь быстрое прибытие сотрудников милиции.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из кафе Минска милиция задержала мужчину, пристававшего в туалете к мальчику, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома. Кнопка...

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