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Как организаторы соревнований по всему миру путают гимны стран-участниц
Белорусская прыгунья Виолетта Скворцова, выигравшая золото юниорского чемпионата Европы по легкой Атлетике,
В одном из первых матчей седьмого сезона Континентальной хоккейной лиги минские динамовцы играли в гостях с питерским СКА. По регламенту турнира каждая встреча начинается с прослушивания гимнов стран-участниц. Каково же было удивление белорусов, когда на арене зазвучали слова гимна БССР.
Организаторы встречи позже признали свою ошибку и принесли минчанам извинения.
Гимн Беларуси в 2012 году пришлось слушать конькобежцу Ивану Скобреву, медаль которого стала первым за 24 года золотом россиян на чемпионатах мира. Правда, за минуту до этого в его честь уже включали гимн — на этот раз болгарский.
Но чаще всего нынешний гимн России путали с прежним, написанным Михаилом Глинкой. Его слушали на подиуме гимнастки и борцы, а биатлонисты во главе с выбежавшим из комментаторской кабинки Дмитрием Губерниевым не стушевались и попытались исполнить актуальный вариант самостоятельно.
Венгерский гимн на Олимпиаде-2012 был записан Лондонским симфоническим оркестром, но качество исполнения участников делегации не устроило. Не был впечатлен и слушавший его на пьедестале саблист Арон Силадьи, с трудом угадывавший мелодию.
«Мы попросили организаторов поменять венгерский гимн на случай будущих побед венгерских спортсменов, и организаторы согласились. Мы бы хотели поблагодарить их за это», — цитирует представителя олимпийского комитета Венгрии Reuters.
Куда более громким получился скандал в теннисном Кубке Федераций. Во время гостевого матча с США немки слушали исполненный а капелла гимн нацистской Германии, но не растерялись и стали перекрикивать американского певца.
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SPORT.TUT.BY собрал различные вариации ошибок организаторов церемоний, среди которых и случай с белорусскими спортсменами.
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