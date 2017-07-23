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Как организаторы соревнований по всему миру путают гимны стран-участниц

24.07.2017 15:25 — Разное | Tut.by  
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Белорусская прыгунья Виолетта Скворцова, выигравшая золото юниорского чемпионата Европы по легкой Атлетике, покинула пьедестал, когда вместо родного гимна услышала незнакомую мелодию, оказавшуюся гимном Боснии и Герцеговины. SPORT.TUT.BY собрал другие вариации ошибок организаторов церемоний, среди которых и случай с белорусскими спортсменами.

В одном из первых матчей седьмого сезона Континентальной хоккейной лиги минские динамовцы играли в гостях с питерским СКА. По регламенту турнира каждая встреча начинается с прослушивания гимнов стран-участниц. Каково же было удивление белорусов, когда на арене зазвучали слова гимна БССР.

Организаторы встречи позже признали свою ошибку и принесли минчанам извинения.

Гимн Беларуси в 2012 году пришлось слушать конькобежцу Ивану Скобреву, медаль которого стала первым за 24 года золотом россиян на чемпионатах мира. Правда, за минуту до этого в его честь уже включали гимн — на этот раз болгарский.

Но чаще всего нынешний гимн России путали с прежним, написанным Михаилом Глинкой. Его слушали на подиуме гимнастки и борцы, а биатлонисты во главе с выбежавшим из комментаторской кабинки Дмитрием Губерниевым не стушевались и попытались исполнить актуальный вариант самостоятельно.

Венгерский гимн на Олимпиаде-2012 был записан Лондонским симфоническим оркестром, но качество исполнения участников делегации не устроило. Не был впечатлен и слушавший его на пьедестале саблист Арон Силадьи, с трудом угадывавший мелодию.

«Мы попросили организаторов поменять венгерский гимн на случай будущих побед венгерских спортсменов, и организаторы согласились. Мы бы хотели поблагодарить их за это», — цитирует представителя олимпийского комитета Венгрии Reuters.

Куда более громким получился скандал в теннисном Кубке Федераций. Во время гостевого матча с США немки слушали исполненный а капелла гимн нацистской Германии, но не растерялись и стали перекрикивать американского певца.

 
 
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SPORT.TUT.BY собрал различные вариации ошибок организаторов церемоний, среди которых и случай с белорусскими спортсменами.

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