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Идем к "попиццот". Средняя зарплата в Беларуси выросла почти до 820 рублей

24.07.2017 15:24 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата белорусов в июне, по официальной статистике, выросла до 819,3 рубля. Эта сумма на 24,1 рубля больше, чем в мае. Средние заработки в Беларуси растут уже четвертый месяц подряд.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за июнь средняя зарплата белорусов составила 432 доллара.

Если сравнивать по регионам, то больше всего по-прежнему получают минчане — 1 143,1 рубля, а меньше всего — жители Витебской области (694,6 рубля). В Брестской области средние заработки составили в прошлом месяце 706 рублей, в Гомельской — 730,5 рубля, в Гродненской — 708,7 рубля, в Минской — 823,2 рубля, а в Могилевской — 701 рубль.

Рабочие и служащие в июне в среднем получали 819,3 рубля.

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

 
 
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Средняя зарплата белорусов в июне, по официальной статистике, выросла до 819,3 рубля. Эта сумму на 24,1 рубля больше, чем в мае. Средние заработки в Беларуси растут уже...

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