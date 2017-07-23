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Идем к "попиццот". Средняя зарплата в Беларуси выросла почти до 820 рублей
Средняя зарплата белорусов в июне, по официальной статистике, выросла до 819,3 рубля. Эта сумма на 24,1 рубля больше, чем в мае. Средние заработки в Беларуси растут уже четвертый месяц подряд.
В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за июнь средняя зарплата белорусов составила 432 доллара.
Если сравнивать по регионам, то больше всего по-прежнему получают минчане — 1 143,1 рубля, а меньше всего — жители Витебской области (694,6 рубля). В Брестской области средние заработки составили в прошлом месяце 706 рублей,
Рабочие и служащие в июне в среднем получали 819,3 рубля.
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Средняя зарплата белорусов в июне, по официальной статистике, выросла до 819,3 рубля. Эта сумму на 24,1 рубля больше, чем в мае. Средние заработки в Беларуси растут уже...
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