ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вандалам, громившим кладбище в Крупском районе, грозит срок до 6 лет

24.07.2017 15:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Сообщение от жительницы агрогородка Староселье о вандализме на местном кладбище поступило в милицию 22 июля, рассказала собеседница Sputnik.

"На место выехали оперативники и по горящим следам нашли злоумышленников. Подозреваемыми оказались ранее несудимые 21-летний и 22-летний жители Минска", — рассказала Ерашова.

Установлено, что подозреваемые приехали погостить к своим бабушкам в Крупский район. Проведав их, парни встретились и решили отметить свой приезд. Вечер не обошелся без спиртного.

Когда горячительные напитки закончились, подозреваемые направились к своему приятелю на соседнюю ферму, и там застолье продолжилось, сообщила собеседница.

"Когда алкоголь снова закончился, столичные гости отправились на близлежащее кладбище в надежде, что там найдется выпивка. Когда их надежды не оправдались, то ли от злости, то ли в результате сильного опьянения вандалы стали крушить памятники", — рассказала представитель УВД.

По какой причине совершено хулиганство, сейчас не могут пояснить и сами подозреваемые, отметила собеседница Sputnik.

"Сумма причиненного ущерба составляет около тысячи белорусских рублей. По данному факту в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса, им грозит до шести лет лишения свободы", — констатировала представитель УВД.

Комментарий официального представителя УВД Миноблисполкома Надежды Ерашовой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель УВД Миноблисполкома Надежда Ерашова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности уголовного дела против двух минчан, которые, приехав...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Грабители банкоматов в масках Трампа задержаны на севере Италии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика