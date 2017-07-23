Вандалам, громившим кладбище в Крупском районе, грозит срок до 6 лет

Сообщение от жительницы агрогородка Староселье о вандализме на местном кладбище поступило в милицию 22 июля , рассказала собеседница Sputnik.

"На место выехали оперативники и по горящим следам нашли злоумышленников. Подозреваемыми оказались ранее несудимые 21-летний и 22-летний жители Минска", — рассказала Ерашова.

Установлено, что подозреваемые приехали погостить к своим бабушкам в Крупский район. Проведав их, парни встретились и решили отметить свой приезд. Вечер не обошелся без спиртного.

Когда горячительные напитки закончились, подозреваемые направились к своему приятелю на соседнюю ферму, и там застолье продолжилось, сообщила собеседница.

"Когда алкоголь снова закончился, столичные гости отправились на близлежащее кладбище в надежде, что там найдется выпивка. Когда их надежды не оправдались, то ли от злости, то ли в результате сильного опьянения вандалы стали крушить памятники", — рассказала представитель УВД.

По какой причине совершено хулиганство, сейчас не могут пояснить и сами подозреваемые, отметила собеседница Sputnik.

"Сумма причиненного ущерба составляет около тысячи белорусских рублей. По данному факту в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса, им грозит до шести лет лишения свободы", — констатировала представитель УВД.

Комментарий официального представителя УВД Миноблисполкома Надежды Ерашовой слушайте на радио Sputnik Беларусь.