ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Microsoft отказывается от редактора Paint

24.07.2017 15:35 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Microsoft отказывается от редактора Paint

фото: Myfroggystuffprintables.blogspot.ru

Корпорация Microsoft удалит графический редактор Paint из операционной системы Windows 10.

Об этом сообщается на сайте компании, посвященной изменениям в обновлении Fall Creators Update, которое выйдет в конце 2017 года, пишет «Лента.Ру».

В списке изменений новой версии ОС указывается, что приложения Outlook Express, Reader, Microsoft Paint и некоторые другие попали в список «удаленных или устаревших». Это означает, что программы не находятся в активной разработке и будут удалены.

При этом в обновлении Windows 10 Creators Update компания представила Paint 3D. Однако это не новая версия привычного Paint, а отдельное приложение для работы с 3D-изображениями.

Первая версия графического редактора Microsoft Paint была выпущена в 1985 году и изначально представляла собой однобитную монохромную версию программы PaintSphere ZSoft.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корпорация Microsoft удалит графический редактор Paint из операционной системы Windows 10.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Вандалам, громившим кладбище в Крупском районе, грозит срок до 6 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика