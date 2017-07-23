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"Тамбаз" 9 месяцев не строит дом на Богдановича - город не определился с местом под паркинг

24.07.2017 16:07 — Разное | Tut.by  
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Четвертый дом в комплексе в квартале Богдановича - Тургенева - Тиражной «Тамбаз» начал строить в 2014 году. Проект несколько раз переделывали: добавили гипермаркет, амбулаторию, из-за высокого уровня грунтовых вод сократили количество машино-мест в подземном паркинге. Из-за проблем с обеспеченностью домов машино-местами стройка и остановилась девять месяцев назад. Дольщики в панике — действие их облигаций истекает в сентябре. Застройщик строить готов, но комитет архитектуры приостановил действие своего разрешения.

В том, что происходит, разбирался REALTY.TUT.BY.

Город больше полугода не может выбрать место под паркинги

По нормативам застройщик должен был построить на весь комплекс домов 1,5 тысячи машино-мест, ГАИ Мингорисполкома посчитала, что 200 машино-мест, которых теперь не хватает, «Тамбаз» должен построить долевым способом на отдельно стоящих паркингах на улице Олешева.

«Тамбаз» готов был строить. И в октябре 2016 года застройщик отправил уже полностью откорректированный проект в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Комитет выдал положительно заключение, но через 8 дней приостановил его действие.


Фото: из личного архива дольщиков

— Комитет архитектуры в середине прошлого года решил пересмотреть ПДП этого квартала, не строить паркинги на улице Олешева и выбрать для них другое место. С местом, правда, не определились до сих пор. Действие положительного заключения, выданного нам, комитет приостановил еще в октябре и не продлевает его, пока не определится с местом для паркинга. Мы это все объясняли нашим будущим жильцам, они нас понимают, — рассказывает генеральный директор СООО «Тамбаз» Лев Хаютин.

Те, кто строил квартиры в доме, пытались поспособствовать решению вопроса: они написали не одно обращение в местный исполком, Мингорисполком, Минстройархитектуры, Администрацию президента, где просили разрешить застройщику строить дом, не ожидая выбора места под паркинг. Ведь строить квартиры и парковочные места можно и не одновременно. Но все запросы от дольщиков спускались на местную или городские власти, откуда приходил один ответ: строить разрешат, как только город определится с местом для паркинга.


Фото: из личного архива дольщиков

— Если застройщику предоставлен земельный участок, разрешены работы, комплекс достроен больше чем на 50%, но не закончена корректировка плана детального планирования района, — то есть работы, не зависящие ни от СООО «Тамбаз», ни от нас, дольщиков, то, выходит, мы становимся заложниками бюрократических преград, — считают дольщики.

— Из-за того что комитет приостановил действие заключения, Главгосэкспертиза не выдает нам положительное заключение, а Госстройнадзор не продлевает разрешение на работы. Поэтому на сегодня стройка и приостановлена, работы не ведутся, — еще раз объясняет Лев Хаютин.


Ответ Комитета архитектуры и градостроительства от 30 июня 2017 года дольщикам

Дом сейчас готов на 70%. Согласно последнему решению Мингорисполкома, сроки сдачи обозначены декабрем этого года. Но застройщик сомневается в реальности таких сроков.

— Уже потеряно больше чем полгода, — констатирует Лев Хаютин и добавляет, что компания готова приступить к строительству хоть завтра, было бы разрешение.

— Нам этот паркинг, как и нашим жильцам, не нужен. В нашем комплексе есть встроенный, на нем сейчас свободно 500 с лишним мест — нет людей, которые бы с нетерпением ждали дополнительный паркинг. И строить этот дополнительный паркинг можно отдельно от дома, со строительством дома он никак не связан. Мы просили комитет отменить приостановление действия положительного заключения, чтобы мы могли продолжать строить дом, — говорит Лев Хаютин. — В комитете архитектуры нам сказали, что на последнем совещании у мэра город вроде как определился с новым местом под паркинги. Но официального решения нам еще не прислали. Надеемся, что приостановку действия заключения отменят и мы сможем строить.

 
 
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Застройщик должен был построить дополнительно 200 машиномест на отдельно стоящем паркинге на улице Олешева, но город решил выбрать под паркинг новое место.

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