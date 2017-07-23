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Минобороны заключило контракт с концерном "Алмаз-Антей" на поставку радиолокационного оборудования

24.07.2017 16:16 — Разное | Ежедневник  
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Минобороны заключило контракт с концерном "Алмаз-Антей" на поставку радиолокационного оборудования

фото: Zhazh.ru

Документ подписан в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2017.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2017 подписал с Минобороны Беларуси контракт на поставку радиолокационного оборудования для единой системы противовоздушной обороны, передает ТАСС.

МАКС-2017 проходил с 18 по 23 июля в подмосковном городе Жуковский. В рамках выставки свою продукцию представили более 20 дочерних обществ концерна. Холдинг продемонстрировал свыше 150 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения, а также ряд промышленных технологий. Открытую экспозицию и стенд концерна посетили свыше 40 зарубежных делегаций более чем из 20 стран мира.

"В ходе работы представители холдинга провели целый ряд деловых встреч и переговоров, по итогам которых подписано несколько соглашений и контрактов. В частности, заключен контракт с Министерством обороны Беларуси на поставку белорусской стороне радиолокационного оборудования для единой системы ПВО", - говорится в сообщении пресс-службы концерна.

В "Алмаз-Антее" добавили, что на открытой экспозиции внимание гостей мероприятия традиционно было направлено на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э" и тренажер к самоходной огневой установке из состава этого ЗРК в контейнерном исполнении, радиолокационные системы семейства "Небо", а также впервые представленный концерном широкой публике новейший арктический ЗРК "Тор-М2ДТ".

 
 
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Документ подписан в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2017.

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