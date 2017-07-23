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Концерт классической музыки у Эйфелевой башни в Минске

24.07.2017 16:24 — Разное | БДГ  
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В субботу 22 июля прошел третий по счету концерт фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» под названием «Tour de Classique».

Вечер был приурочен к 25-летию со дня установления французско-белорусских дипломатических отношений. Открывали концерт представители посольства Франции, а символом концерта стала установленная у Ратуши копия Эйфелевой башни. Конструкция была размещена рядом со сценой накануне концерта, каждый желающий мог стать частью процесса и прикрепить флажок с пожеланием.

«Посольство Франции поддерживает и реализует в Беларуси множество культурных проектов. С фестивалем «Классика у Ратуши с velcom» мы сотрудничаем впервые, и я не могу не отметить, что классическая музыка Франции, звучащая в самом сердце Минска, – это один из лучших примеров активного культурного диалога двух стран. Мне очень приятно отметить, что на минский концерт французской классики, посвященный 25-летию франко-белорусских дипломатических отношений, пришло огромное количество людей, а та атмосфера радости и единения, которая царила в субботу у Ратуши, еще раз подтверждает, как важна и близка людям классическая культура», – отметила Инна Мациенко, координатор культурных мероприятий посольства Франции в Беларуси.

Яркая история музыкальной страны прозвучала на сцене «Классики у Ратуши с velcom» в исполнении Государственного камерного оркестра Республики Беларусь и приглашенного гостя из Франции – баритона Оливье Этта. Сольные, ансамблевые и оркестровые произведения таких композиторов, как Жан-Филипп Рамо, Габриэль Форе, Клод Дебюсси смогли создать для зрителей атмосферу французского великолепия в центре Минска.

«Музыка – сфера человеческой жизни, которая дает нам уникальную возможность понимания истории и современности различных народов и государств, – комментирует Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom. – Она позволяет нам познать одновременно как наше разнообразие, так и нашу общность в большом мире. Символично, что именно фестиваль «Классика у ратуши с velcom» стал центром объединения и построения общего культурного пространства, которое сблизило сегодня две страны – Францию и Беларусь».

Для всех гостей фестиваля компания velcom объявила специальный конкурс, в котором принимают участие все фотографии с концертов «Классики у Ратуши с velcom» с хэштегом #классикасвелком. По итогам фотоконкурса лучшие работы будут представлены на выставке в самом центре столицы.

Организатором проекта «Классика у Ратуши с velcom» является Минский городской исполнительный комитет при генеральной поддержке компании velcom, а также при участии концертного агентства «Эквилибриум Артс». Впереди минчан и гостей города ожидает еще пять музыкальных суббот, на каждой из которых прозвучит неповторимая классика в исполнении лучших коллективов из Беларуси и других стран.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу 22 июля прошел третий по счету концерт фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» под названием «Tour de Classique».

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