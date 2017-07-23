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Родители гомельского блогера, который поджег себя и прыгнул в фонтан, заплатят за него штраф

24.07.2017 16:23 — Разное | БелТА  
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24 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В отношении гомельского блогера, который поджег себя и прыгнул в фонтан, составлен протокол за мелкое хулиганство, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Как сообщалось, видео горящего парня, бегущего к фонтану, появилось в социальных сетях. Это был так называемый Fire challenge. Ассистент поджег одежду любителя острых ощущений, после чего тот нырнул в фонтан.

Личность парня была установлена. Подростка и его мать пригласили на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где провели профилактическую беседу. "Парню предложили направить энергию в конструктивное русло, к примеру, записаться в творческие кружки, поучаствовать в городских мероприятиях, включиться в волонтерское движение", - сказал официальный представитель УВД.

Сотрудниками милиции был составлен протокол за мелкое хулиганство в отношении подростка. "Поскольку он несовершеннолетний и не имеет источников дохода, штраф должны будут заплатить родители. Также к административной ответственности привлечен и приятель начинающего блогера, который фигурирует на видео", - прокомментировал Виталий Пристромов.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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24 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В отношении гомельского блогера, который поджег себя и прыгнул в фонтан, составлен протокол за мелкое хулиганство, сообщил...

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