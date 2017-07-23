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Представлен первый трейлер фильма "Тор: Рагнарек"
24.07.2017 16:20 — Разное | Sputnik Беларусь
"Тор" — серия супергеройских фильмов от студии Marvel. Скандинавский бог в образе супергероя появляется и в некоторых других лентах студии — в том числе "Защитниках".
Новый эпизод под названием "Тор: Рагнарек" выйдет на экраны 2 ноября. В центре сюжета фильма — борьба Тора с надвигающейся последней битвой Асгарда, в которой могут погибнуть все девять миров.
"Тор: Рагнарек" входит в список самых ожидаемых фильмов этого года. Главные роли в картине исполнят Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Идрис Эльба, Энтони Хопкинс и Кейт Бланшетт.
Смотрите трейлер нового фильма "Тор" на Sputnik.
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Трейлер показали на международном фестивале Comic Con - фанаты фильмов из серии "Тор" уже ждут следующую части супергеройской саги.
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