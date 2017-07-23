"Тор" — серия супергеройских фильмов от студии Marvel. Скандинавский бог в образе супергероя появляется и в некоторых других лентах студии — в том числе "Защитниках".

Новый эпизод под названием "Тор: Рагнарек" выйдет на экраны 2 ноября. В центре сюжета фильма — борьба Тора с надвигающейся последней битвой Асгарда, в которой могут погибнуть все девять миров.

"Тор: Рагнарек" входит в список самых ожидаемых фильмов этого года. Главные роли в картине исполнят Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Идрис Эльба, Энтони Хопкинс и Кейт Бланшетт.

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