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Юбилейный фестиваль "Рок за Бобров": солнце, музыка и пиво

24.07.2017 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На тренировочном аэродроме Боровая под Минском 22 июля прошел Х фестиваль "Рок за Бобров", традиционно собирающий как легендарных и молодых исполнителей, так и десятки тысяч их преданных поклонников. В этом году количество собравшихся превысило 23 000 человек, а состав участников музыкальной программы был как никогда разнообразным: от русского рока до хип-хопа и рэп-кора.

Юбилейный фестиваль "Рок за Бобров": солнце, музыка и пиво
© Sputnik / Александр Шурмелев Александр Кривошеев
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Интригу фестиваля составляло присутствие в числе приглашенных Свена Фредриксона, англичанина шведского происхождения, живущего в Беларуси, который планирует участвовать в конкурсе "Евровидение" в следующем году от нашей страны.

Было организовано несколько концептуальных площадок для развлечения зрителей фестиваля: Дворец Рокосочетаний, фотозона The Beatles с легендарным пешеходным переходом, трасса веломобиля имени AC/DC, стена Цоя, где можно было упражняться в граффити, салон красоты и макияжа, как у группы Kiss. Также организаторы серьезно подошли к вопросу реализации напитков и еды, была упрощена схема прохождения на фестиваль, и нахождения на территории с купленным фестивальным пивом. Хорошая погода способствовала общему радостному настроению.

За почти десять часов фестиваля зрители увидели и услышали The Stokes, NaviBand, "Дай Дарогу!", Anacondaz, "Каста", "Чайф", "Сплин". В качестве хедлайнера на "Рок за Бобров" выступила группа Сергея Михалка Brutto, ранее считавшаяся запрещенной в нашей стране.

Смотрите на видео Sputnik, как прошел Х фестиваль "Рок за Бобров".

 
 
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В десятый раз под Минском прошел фестиваль "Рок за Бобров", на котором оказался и ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев.

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