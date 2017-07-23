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Юбилейный фестиваль "Рок за Бобров": солнце, музыка и пиво
24.07.2017 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь
На тренировочном аэродроме Боровая под Минском 22 июля прошел Х фестиваль "Рок за Бобров", традиционно собирающий как легендарных и молодых исполнителей, так и десятки тысяч их преданных поклонников. В этом году количество собравшихся превысило 23 000 человек, а состав участников музыкальной программы был как никогда разнообразным: от русского рока до хип-хопа и рэп-кора.
© Sputnik / Александр Шурмелев Александр Кривошеев
Интригу фестиваля составляло присутствие в числе приглашенных Свена Фредриксона, англичанина шведского происхождения, живущего в Беларуси, который планирует участвовать в конкурсе "Евровидение" в следующем году от нашей страны.
Было организовано несколько концептуальных площадок для развлечения зрителей фестиваля: Дворец Рокосочетаний, фотозона The Beatles с легендарным пешеходным переходом, трасса веломобиля имени AC/DC, стена Цоя, где можно было упражняться в граффити, салон красоты и макияжа, как у группы Kiss. Также организаторы серьезно подошли к вопросу реализации напитков и еды, была упрощена схема прохождения на фестиваль, и нахождения на территории с купленным фестивальным пивом. Хорошая погода способствовала общему радостному настроению.
За почти десять часов фестиваля зрители увидели и услышали The Stokes, NaviBand, "Дай Дарогу!", Anacondaz, "Каста", "Чайф", "Сплин". В качестве хедлайнера на "Рок за Бобров" выступила группа Сергея Михалка Brutto, ранее считавшаяся запрещенной в нашей стране.
Смотрите на видео Sputnik, как прошел Х фестиваль "Рок за Бобров".
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В десятый раз под Минском прошел фестиваль "Рок за Бобров", на котором оказался и ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев.
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