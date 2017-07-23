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С 1 августа в Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет
С 1 августа в Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет. Пособие на первого ребенка составит 278,88 рубля (35% от средней зарплаты), на второго и последующих детей — 318,72 рубля (40% от средней зарплаты). На ребенка-инвалида до 3 лет — 358,56 рубля в месяц (45% от средней зарплаты).
Напомним, в июне в Беларуси
Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает или не изменятся, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия.
Средняя зарплата во втором квартале выросло до 796,8 рубля.
С 1 августа также должен измениться размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, но точную цифру еще не озвучили.
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Пособие на первого ребенка составит 278,88 рубля, на второго и последующих детей - 318,72 рубля.
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