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С 1 августа в Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет

24.07.2017 16:45 — Разное | Tut.by  
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С 1 августа в Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет. Пособие на первого ребенка составит 278,88 рубля (35% от средней зарплаты), на второго и последующих детей — 318,72 рубля (40% от средней зарплаты). На ребенка-инвалида до 3 лет — 358,56 рубля в месяц (45% от средней зарплаты).


Фото: Reuters

Напомним, в июне в Беларуси изменили порядок пересмотра выплаты пособий на детей до 3 лет. Теперь эти выплаты пересчитывают дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа, а не раз в квартал, как было раньше. Кроме того, в конце прошлого года в парламенте рассматривали вариант, чтобы пересматривать размер выплат декретницам раз в год, а не каждый квартал.

Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает или не изменятся, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия.

Средняя зарплата во втором квартале выросло до 796,8 рубля.

С 1 августа также должен измениться размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, но точную цифру еще не озвучили.

 
 
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Пособие на первого ребенка составит 278,88 рубля, на второго и последующих детей - 318,72 рубля.

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