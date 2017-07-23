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Седан Jaguar XJ оснастили 575-сильным мотором, чтобы конкурировать с Mercedes-Benz S63 AMG

24.07.2017 16:43 — Разное | Tut.by  
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Компания Jaguar представила седан XJ 2018 модельного года — флагманская модель получила улучшенное оснащение и новые опции. Также в ряду появилась новая топовая версия XJR575, призванная «посостязаться» с немецкими Mercedes-AMG S63 и BMW 760Li xDrive.


Под капотом XJR575 скрывается пятилитровый компрессорный V8, развивающий 575 «лошадок» (+25 сил по сравнению с предыдущей топ-версией XJ) и 700 Нм крутящего момента. С ним спортивный люксовый седан разменивает первую «сотню» за 4,4 секунды и способен развивать максимальные 300 км/ч. Новинка будет предлагаться только со стандартной колесной базой и двумя вариантами окраски кузова — Velocity Blue и Satin Corris Grey.


От стандартных версий «заряженную» модификацию XJ проще всего отличить по иному оформлению переднего бампера, вентиляционным «жабрам» на капоте, накладкам на порогах, заднему спойлеру и черным 20-дюймовым колесным дискам.

Что касается обычных версий флагманского седана Jaguar, то они получили ряд новых опций. Среди них — точка доступа Wi-Fi 4G, увеличенный до 10 дюймов экран медиасистемы, а также расширенный набор страхующих систем, включая функцию автоматического торможения с возможностью распознавания пешеходов.


Компания уже начала прием заказов на XJ 2018 модельного года в Великобритании. Стоимость нового XJR575 пока неизвестна.

 
 
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Самая мощная версия представительского седана Jaguar XJ получила 575-сильный двигатель. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,4 секунды.

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