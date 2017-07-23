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Белорусские легкоатлеты вместе с Виолеттой Скворцовой прилетают в Минск. Видеотрансляция TUT!
Белоруска Виолетта Скворцова, 21 июля выигравшая в Италии юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике в тройном прыжке и
TUT.BY ведет видеотрансляцию встречи.
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Белоруска Виолетта Скворцова, 21 июля выигравшая в Италии юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике в тройном прыжке и покинувшая пьедестал во время церемонии...
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