Белорусские легкоатлеты вместе с Виолеттой Скворцовой прилетают в Минск. Видеотрансляция TUT!

Белоруска Виолетта Скворцова, 21 июля выигравшая в Италии юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике в тройном прыжке и покинувшая пьедестал во время церемонии награждения, когда заиграл гимн другой страны (Боснии и Герцеговины), вместе с успешно выступившей командой прилетает сегодня в Минск.

TUT.BY ведет видеотрансляцию встречи.