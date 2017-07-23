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Белорусские легкоатлеты вместе с Виолеттой Скворцовой прилетают в Минск. Видеотрансляция TUT!

24.07.2017 16:58 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Виолетта Скворцова, 21 июля выигравшая в Италии юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике в тройном прыжке и покинувшая пьедестал во время церемонии награждения, когда заиграл гимн другой страны (Боснии и Герцеговины), вместе с успешно выступившей командой прилетает сегодня в Минск.

TUT.BY ведет видеотрансляцию встречи.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска Виолетта Скворцова, 21 июля выигравшая в Италии юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике в тройном прыжке и покинувшая пьедестал во время церемонии...

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