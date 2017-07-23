Сезон фруктов: 5 популярных в Беларуси блендеров для приготовления коктейлей

Сезон свежих фруктов в разгаре — сейчас хорошее время, чтобы баловать себя вкусными коктейлями. С помощью сервисов Яндекс.Маркет и Kupi.TUT.BY мы составили подборку популярных блендеров, которые помогут с приготовлением коктейлей, смузи и других напитков.





Все блендеры можно разделить на два вида — погружные и стационарные. В стационарных моторчик устанавливается в основном блоке, сверху крепится съемный кувшин — именно в нем и происходит измельчение продуктов. Коктейли удобнее всего готовить именно в таких блендерах.

Kitfort KT-1301

Мощность этого блендера — 1000 Вт, он может работать на шести скоростях. Дополнительная «фишка» — электронная система управления с режимом плавной регулировки скоростей.





Корпус Kitfort KT-1301 выполнен из металла, кувшин (объемом в 1,8 литра) — из стекла. Общий вес аппарата составляет 4,8 кг. Из других особенностей — режим колки льда и импульсный режим, когда насадки вращаются с короткими прерываниями для более тщательного измельчения и обработки особо твердых продуктов.

К основным плюсам модели покупатели относят высокую мощность, относительно невысокую цену и наличие резиновых ножек, благодаря которым аппарат устойчиво держится на столе. Из минусов выделяют ненадежное крепление чаши к основному блоку (пластиковые застежки быстро приходят в негодность).

Braun JB 5160

Еще одна популярная в Беларуси модель. От аппарата Kitfort этот блендер отличается большим количеством скоростей работы — их одиннадцать (есть режим плавной регулировки). Мощность устройства — 1000 Вт.





Корпус и кувшин объемом в 1,6 литра изготовлены из пластика. Есть режимы колки льда и импульсной работы. Из дополнительных плюсов — наличие сливного краника.

Качество сборки, мощность, большой объем и наличие большого числа программ готовки (например, супа или смузи) покупатели считают основными достоинствами модели. К недостаткам относят слишком плотно прилегающую крышку чаши — если при открытии приложить слишком много усилий, ее можно случайно сломать.

Philips HR 2095

Это достаточно мощный блендер (700 Вт) с механическим управлением, у которого также есть функция плавной регулировки скорости.





Корпус блендера изготовлен из пластика, материал 1,5-литрового кувшина — стекло. Общий вес Philips HR 2095 — 4,4 кг. Среди функций уже знакомый режим колки льда и импульсный режим.

Главными достоинствами аппарата пользователи называют мощный мотор, чашу из закаленного стекла и дизайн. К недостаткам в основном относят высокий уровень шума.

Bosch MMB 21P1W

У этого блендера достаточно скромная в сравнении с другими моделями мощность — 500 Вт. Но с учетом относительно невысокой цены, это ему вполне можно простить. К тому же, если вам нужно только коктейли или смузи, мощности в 500 Вт точно хватит.





Управление аппаратом механическое, есть режим плавной регулировки скоростей (их две). Материал исполнения корпуса и кувшина — пластик. Объем кувшина — 1,5 литра, общий вес устройства — порядка 3,2 кг. Среди дополнительных функций выделяются «стандартные» режимы колки льда и импульсной работы.

Основными плюсами модели покупатели видят достаточно вместительный кувшин, удобную регулировку скорости и сепаратор, идущий в комплекте. К минусам относят неплотное крепление верхней крышки, из-за которой случайно можно обжечь руку.

RAWMID Dream Samurai BDS-04

Это — самый мощный (2900 Вт) из всех блендеров в нашем обзоре. Устройство справляется не только с приготовлением коктейлей, но и других блюд (например, супов-пюре). Кроме того, в этой модели есть функция плавной регулировки скоростей работы (их всего семь).





В остальном отличия от более дешевых блендеров найти достаточно сложно. Корпус аппарата, как и двухлитровый кувшин, выполнен из пластика. Есть знакомые функции импульсного режима работы и колки льда. Из дополнительных «фишек» — удобный сливной краник. Вес аппарата составляет порядка 5 кг.

Основные плюсы блендера по версии покупателей сервиса Яндекс. Маркет — большой запас по мощности, приятный дизайн и простота в управлении. Минусы — большой размер установки.