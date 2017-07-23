|
Сезон фруктов: 5 популярных в Беларуси блендеров для приготовления коктейлей
Сезон свежих фруктов в разгаре — сейчас хорошее время, чтобы баловать себя вкусными коктейлями. С помощью сервисов
Все блендеры можно разделить на два вида — погружные и стационарные. В стационарных моторчик устанавливается в основном блоке, сверху крепится съемный кувшин — именно в нем и происходит измельчение продуктов. Коктейли удобнее всего готовить именно в таких блендерах.
Мощность этого блендера — 1000 Вт, он может работать на шести скоростях. Дополнительная «фишка» — электронная система управления с режимом плавной регулировки скоростей.
К основным плюсам модели покупатели
Еще одна популярная в Беларуси модель. От аппарата Kitfort этот блендер отличается большим количеством скоростей работы — их одиннадцать (есть режим плавной регулировки). Мощность устройства — 1000 Вт.
Корпус и кувшин объемом в 1,6 литра изготовлены из пластика. Есть режимы колки льда и импульсной работы. Из дополнительных плюсов — наличие сливного краника.
Качество сборки, мощность, большой объем и наличие большого числа программ готовки (например, супа или смузи) покупатели
Это достаточно мощный блендер (700 Вт) с механическим управлением, у которого также есть функция плавной регулировки скорости.
Главными достоинствами аппарата пользователи
У этого блендера достаточно скромная в сравнении с другими моделями мощность — 500 Вт. Но с учетом относительно невысокой цены, это ему вполне можно простить. К тому же, если вам нужно только коктейли или смузи, мощности в 500 Вт точно хватит.
Основными плюсами модели покупатели
Это — самый мощный (2900 Вт) из всех блендеров в нашем обзоре. Устройство справляется не только с приготовлением коктейлей, но и других блюд (например, супов-пюре). Кроме того, в этой модели есть функция плавной регулировки скоростей работы (их всего семь).
В остальном отличия от более дешевых блендеров найти достаточно сложно. Корпус аппарата, как и двухлитровый кувшин, выполнен из пластика. Есть знакомые функции импульсного режима работы и колки льда. Из дополнительных «фишек» — удобный сливной краник. Вес аппарата составляет порядка 5 кг.
Основные плюсы блендера по
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С помощью сервисов Яндекс.Маркет и Kupi.TUT.BY мы составили подборку блендеров, которые популярны прямо сейчас.
|
Архив (Разное)
Комментарии