В Бресте очевидец задержал водителя Audi c тремя промилле алкоголя в крови

В Бресте вечером 23 июля очевидцы заметили пьяного водителя Audi. Свидетели вызвали ГАИ, а до приезда сотрудников следовали за нарушителем, не давая ему скрыться, сообщили в ГАИ региона.



Фото: ГАИ Бреста

По словам очевидца, водитель Audi сначала врезался в остановку на улице Грибоедова, но скрылся с места ДТП. Затем он поехал по Варшавскому шоссе. Свидетель ДТП поехал следом за Audi. По его словам, машина нарушителя двигалась со скоростью не меньше 70 км/ч на спущенных колесах. Доехав до пересечения улиц Ковельской и Варшавское шоссе, автомобиль от полученных в движении повреждений (двигался буквально на дисках), остановился.

Ехавший за ним очевидец оставался рядом с водителем до прибытия экипажа ГАИ, не давая ему возможности скрыться.

В ходе проверки выяснилось, что 30-летний водитель поссорился с женой, выпил и уехал. Медицинское освидетельствование подтвердило у водителя факт алкогольного опьянения — 3,03 промилле.

Примечательно, что в январе 2016 г. мужчина был лишен права управления автомобилем в соответствии с ч.1 ст. 18.16 (Управление ТС в состоянии опьянения) сроком на три года.



Фото: ГАИ Бреста

В отношении нарушителя составлены шесть протоколов: за управление авто в нетрезвом виде, за отсутствие водительского удостоверения, нарушение ПДД, управление ТС в неисправном состоянии и т.д.

Госавтоинспекция благодарит очевидцев за активную гражданскую позицию и призывает всех, кто стал свидетелем подобного поведения на дороге, сообщать по телефону 102 или 41−44−44.