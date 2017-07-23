В Украине создали винтовочную пулю, способную пробить БМП

Разработанная в Украине бронебойная пуля BS-13 для снайперских и штурмовых винтовок способна поразить БМП, пишет Defence Blog. Новая пуля может пробить бронепластины толщиной 20 мм на расстоянии до 450 метров. Таким образом, ни один современный бронежилет не в состоянии удержать этот боеприпас.



Фото: defence-blog.com

Специально для подтверждения высокой пробивной способности боеприпаса были проведены баллистические испытания, во время которых велась стрельба по фронтальным элементам боевых машин пехоты (БМП).



Фото: defence-blog.com

На испытаниях патрон BS-13 7,62×51 мм, изготовленный Stiletto Systems на расстоянии 220 метров и при угле наклона 0° пробил пластины бронированной стали «ARMSTAL 500» толщиной 20,5 мм.