|
В Украине создали винтовочную пулю, способную пробить БМП
Разработанная в Украине бронебойная пуля BS-13 для снайперских и штурмовых винтовок способна поразить БМП,
Специально для подтверждения высокой пробивной способности боеприпаса были проведены баллистические испытания, во время которых велась стрельба по фронтальным элементам боевых машин пехоты (БМП).
На испытаниях патрон BS-13 7,62×51 мм, изготовленный Stiletto Systems на расстоянии 220 метров и при угле наклона 0° пробил пластины бронированной стали «ARMSTAL 500» толщиной 20,5 мм.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ни один современный бронежилет не в состоянии удержать этот боеприпас.
|
Архив (Разное)
Комментарии