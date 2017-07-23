В Минске задержан педофил, приставший к мальчику в туалете ресторана

ГУВД Мингорсиполкома сообщает о задержании преступника, который приставал к девятилетнему мальчику в туалете одного из ресторанов в центре города.

По данным ведомства, 23 июля в ресторане быстрого питания на проспекте Независимости сработала «кнопка тревожной сигнализации». По вызову прибыли сотрудники Центрального районного отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, которыми был задержан 34-летний мужчина. оказалось, что он приставал к девятилетнему мальчику в туалете на глазах у других людей. Одновременно со срабатывающем тревожной кнопки, в милицию начали звонить очевидцы происшествия.

Очевидцы рассказали, что подозреваемый вошел в туалет вслед за ребенком, который в ресторане был с бабушкой, но в уборную пошел один. Мужчина удерживал 9-летнего мальчика, зажимал ему рот рукой и приставал к нему.