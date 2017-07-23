|
В Минске задержан педофил, приставший к мальчику в туалете ресторана
ГУВД Мингорсиполкома сообщает о задержании преступника, который приставал к девятилетнему мальчику в туалете одного из ресторанов в центре города.
По данным ведомства, 23 июля в ресторане быстрого питания на проспекте Независимости сработала «кнопка тревожной сигнализации». По вызову прибыли сотрудники Центрального районного отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, которыми был задержан 34-летний мужчина. оказалось, что он приставал к девятилетнему мальчику в туалете на глазах у других людей. Одновременно со срабатывающем тревожной кнопки, в милицию начали звонить очевидцы происшествия.
Очевидцы рассказали, что подозреваемый вошел в туалет вслед за ребенком, который в ресторане был с бабушкой, но в уборную пошел один. Мужчина удерживал 9-летнего мальчика, зажимал ему рот рукой и приставал к нему.
«Задержанный ранее неоднократно судим, в том числе – за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Как рассказал начальник криминальной милиции Центрального РУВД подполковник милиции Павел Кудравец, в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Материалы переданы в районный отдел Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», - говорится в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГУВД Мингорсиполкома сообщает о задержании преступника, который приставал к девятилетнему мальчику в туалете одного из ресторанов в центре города.
|
Архив (Разное)
Комментарии