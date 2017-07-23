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Comic-Con: праздник фанатов фантастики
24.07.2017 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь
San Diego Comic-Con International проходит в Сан-Диего ежегодно с 1970 года. Начавшийся как фестиваль любителей комиксов, Comic Con заметно разросся и стал самым крупным событием лета в поп-культуре, а особенно — для любителей фантастики.
В рамках очередного Comic Con миру были представлены скорые новинки кино и телевидения — например, новые сезоны сериалов "Очень странные дела" и "Мир дикого Запада", а также фильм "Тор: Рагнарек".
Но самое яркое в Comic Con — посетители фестиваля. Смотрите кадры фоторепортажей о том, как выглядели и что делали гости самого популярного фестиваля фантастики.
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Международный фестиваль поп-культуры известен в первую очередь презентациями новых трейлеров блокбастеров и косплеями от посетителей Comic Con. Смотрите фотографии...
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