ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Comic-Con: праздник фанатов фантастики

24.07.2017 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

San Diego Comic-Con International проходит в Сан-Диего ежегодно с 1970 года. Начавшийся как фестиваль любителей комиксов, Comic Con заметно разросся и стал самым крупным событием лета в поп-культуре, а особенно — для любителей фантастики.

В рамках очередного Comic Con миру были представлены скорые новинки кино и телевидения — например, новые сезоны сериалов "Очень странные дела" и "Мир дикого Запада", а также фильм "Тор: Рагнарек".

Но самое яркое в Comic Con — посетители фестиваля. Смотрите кадры фоторепортажей о том, как выглядели и что делали гости самого популярного фестиваля фантастики.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный фестиваль поп-культуры известен в первую очередь презентациями новых трейлеров блокбастеров и косплеями от посетителей Comic Con. Смотрите фотографии...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минские фанаты Linkin Park продолжают нести цветы к посольству США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика