Comic-Con: праздник фанатов фантастики

San Diego Comic-Con International проходит в Сан-Диего ежегодно с 1970 года. Начавшийся как фестиваль любителей комиксов, Comic Con заметно разросся и стал самым крупным событием лета в поп-культуре, а особенно — для любителей фантастики.

В рамках очередного Comic Con миру были представлены скорые новинки кино и телевидения — например, новые сезоны сериалов "Очень странные дела" и "Мир дикого Запада", а также фильм "Тор: Рагнарек".

Но самое яркое в Comic Con — посетители фестиваля. Смотрите кадры фоторепортажей о том, как выглядели и что делали гости самого популярного фестиваля фантастики.