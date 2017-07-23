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Минские фанаты Linkin Park продолжают нести цветы к посольству США
Минские фанаты группы Linkin Park продолжают нести цветы к посольству США на улице Старовиленской. Напомним, 41-летнего вокалиста группы Честера Беннингтона утром 20 июля
СМИ отмечают, что Беннингтон умер в день рождения своего друга Криса Корнелла, вокалиста Soundgarden. Корнелл ушел из жизни несколько месяцев назад, причиной его смерти также назвали самоубийство.
В конце августа 2015 года калифорнийская группа собрала полную «Минск-Арену».
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41-летнего вокалиста группы Честера Беннингтона утром 20 июля нашли мертвым в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса.
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