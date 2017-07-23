Минские фанаты Linkin Park продолжают нести цветы к посольству США

Минские фанаты группы Linkin Park продолжают нести цветы к посольству США на улице Старовиленской. Напомним, 41-летнего вокалиста группы Честера Беннингтона утром 20 июля нашли мертвым в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса.





У певца осталось 6 детей от двух браков. СМИ сообщают, что в последнее время у Честера были проблемы с наркотиками, алкоголем и ранее он говорил о самоубийстве.

СМИ отмечают, что Беннингтон умер в день рождения своего друга Криса Корнелла, вокалиста Soundgarden. Корнелл ушел из жизни несколько месяцев назад, причиной его смерти также назвали самоубийство.

В конце августа 2015 года калифорнийская группа собрала полную «Минск-Арену». Концерт прошел с большим успехом, поклонники остались довольны. Фанаты так ждали своих кумиров, что даже записали для Беннингтона экскурсию по Минску.

























Читайте также

Linkin Park – белорусам: Мы бы хотели забрать вас всех с собой

Фотоотчет с минского концерта Linkin Park