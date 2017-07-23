Кредиты на обучение: какие банки их предлагают и сколько нужно платить

FINANCE.TUT.BY узнал, какие банки и на каких условиях предоставляют кредиты на оплату обучения, а также посчитал сколько нужно будет платить по такому займу.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Какие банки предлагают кредиты на обучение?

Кредиты на оплату обучения сейчас предлагают четыре банка: Белагропромбанк, Беларусбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк. И если в прошлом году по таким кредитам процентная ставка составляла 23−28%, сейчас оформить договор можно под 12−20%.

На какое обучение можно получить деньги?

Чаще всего такие кредиты оформляются для оплаты первого высшего образования дневной формы обучения, но ими можно воспользоваться и для оплаты второго высшего, магистратуры, аспирантуры, курсов повышения квалификации и даже простых языковых курсов. Так, БПС-Сбербанке предлагает с помощью своего кредита оплатить дополнительное образование, например, курсы повышение квалификации или обучение по программе MBA. Единственное условие — срок обучения должен составлять не меньше 9 месяцев. А в Белинвестбанке можно оформить кредит на любые курсы.

Какие гарантии нужны для банка?

Банки запрашивают дополнительное обеспечение при оформлении такого кредита. Чаше всего в качестве него выступает поручительство физлица. При этом в Белинвестбанке можно оформить 10 000 рублей без дополнительного обеспечения, а Белагропромбанке — 5000 рублей.

Кто может взять кредит на обучение?

В качестве кредитополучателя не обязательно должен выступать сам студент. За него кредит могут получить близкие родственники, например, мама, папа, а иногда сестра или брат учащегося.

Какие документы нужны?

Для получения кредита необходимо будет подготовить следующие документы: справку о зарплате для кредитополучателя (и поручителя при необходимости), паспорт, договор с учебным заведением (банк может запросить счет-фактуру для оплаты и иные справки). Иногда банки могут дополнительно запросить ксерокопию аттестата о получении среднего образования и/или среднего специального образованиях.

Сколько времени на погашение кредита?

Погашение кредитов на образование происходит следующим образом: до конца обучения погашаются только проценты, а после получения диплома в составе ежемесячного платежа уже будет основной долг и оставшиеся проценты. Таким образом, на время учебы дается «отсрочка» для оплаты основного долга. Отметим, что во всех банках во время учебы можно погашать и основной долг. Исключение — льготный кредит от Беларусбанка.

Банки дают 5 лет после окончания учебного заведения для погашения основного долга по кредиту. Отметим, что в ситуации отчисления студента банки дадут тоже дадут на погашение указанный срок, но уже с момента отчисления. Исключение, Беларусбанк, который дает год на погашение кредита с момента отчисления.

Небольшая особенность в сроке погашения есть у Белинвестбанка и Белагропромбанка — при оформлении кредита на оплату среднего специального образования эти банки дадут 3 и 4 года соответственно на погашение основного долга после окончания обучения;

Белагропромбанк, Беларусбанк и БПС-Сбербанк дают своим клиентам возможность постепенно увеличивать основной долг по кредиту. Такая схема будет полезной тем, кому за счет кредита необходимо оплатить несколько курсов или семестров, а также если в течении года изменилась стоимость обучения.

Сколько придется переплатить?

Для того, чтобы прикинуть, во сколько обойдется кредит на получения образования, мы рассчитали ежемесячный платеж и переплату по кредиту Беларусбанка (самая низкая ставка). Если взять кредит в размере 2450 рублей (среднюю стоимость учебы в год в БГУ с учетом того, что максимальная сумма самые дорогие специальности стоят 2851 рублей, а самые дешевые направления 2039 рублей), то ежемесячный платеж для такой суммы в период после окончания обучения будет 66,03 рубля, а переплата составит 759,41 рубля.

У Беларусбанка есть льготный кредит под 6%. Его можно получить для оплаты первого высшего образования дневной формы обучения при условии, что совокупный доход всех членов семьи за последний год не превышает в месяц 350% от бюджета прожиточного минимума (сейчас эта сумма составляет 643,37 рублей). В ситуации, если студент будет отчислен, деньги необходимо будет вернуть в течение года. Кроме того, проценты банк пересчитает уже по повышенной ставке.

Банк, кредит Процентная ставка, срок кредита, максимальная сумма Обеспечение Белагропромбанк,

«Студенческий» 13% — 14% (СР+1 — СР+2),

срок обучения + 3 месяца + 48 или 60 месяцев (в зависимости от формы обучения),

в пределах годовой стоимости обучения до 5 000 рублей — неустойка,

выше 5000 рублей — поручительство Беларусбанк,

«Кредит на

обучение» 12% (СР),

срок обучения + 36 или 60 месяцев (в зависимости от формы обучения), в пределах годовой стоимости обучения Поручительство физлиц, залог недвижимого или движимого имущества и иные способы, предусмотренные законодательством, кроме неустойки Беларусбанк,

«Льготный кредит на обучение» 6% (СР/2),

срок обучения + 36 или 60 месяцев (в зависимости от формы обучения),

в пределах годовой

стоимости обучения Поручительство физлиц, залог недвижимого или движимого имущества и иные способы, предусмотренные законодательством, кроме неустойки Белинвестбанк,

«Кредит на оплату обучения» 20% (СР + 8%),

срок обучения + 59 месяцев,

в пределах стоимости обучения за весь период обучения Неустойка,

выше 10 000 рублей — поручительство БПС-Сбербанк,

«Учимся вместе» 16% (СР + 4%),

срок обучения + 60 месяцев, но не более 11 лет,

до 50 000 до 10 000 рублей — 1 поручитель, до 50 000 рублей — два поручителя

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