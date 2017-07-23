Жилье короля: как выглядит московская усадьба Филиппа Киркорова

Сравнительно недавно Филип Бедросович стал обладателем шикарного поместья в Мякининской пойме. На данном полуострове всего тридцать усадеб. В этом месте чистейший воздух, прозрачный водоем и при этом до столицы несколько километров, пишет domzamkad и показывает зимние фото московского жилья поп-короля.





Коттедж поражает своими масштабами. В доме главенствует итальянская неоклассика, уютные кресла, светлые стены, резные буфеты, а так же большое количество детских игрушек, которые придают особую теплоту и дополнительный уют.





На первом этаже расположены: кухня, столовая, кабинет хозяина и просторная гостиная с большими витражными окнами. Мансарда полностью оборудована под просторную игровую, детские комнаты и гардеробные.









В большом холе поражает своей массивностью двойная деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Пространство очень светлое и уютное. По стенам развешаны декоративные работы в стиле поп-арт от немецкого дизайнера Т. Хоффмана.





Гостиная оформлена с особым изыском, без лишних деталей. Поражает своей чистотой и прозрачностью пол на первом этаже, выполненный из мраморной плитки.





Такой же «прозрачный» пол в столовой удачно контрастирует с темной скатертью на столе и молочными предметами мебели. В контраст черно-красной скатерти рядом с окном установлено кресло черного цвета, такие же кресла стоят в гостиной.





На втором этаже — спальня самого Филиппа, его отца с женой и комната тети Мари, которая параллельно занимается воспитанием детей и помогает по хозяйству. Там же находятся ванные, гардеробные, комнаты для наград и особо дорогих подарков.









К дому пристроено помещение с тренажерным залом, бассейном, финской сауной и четырехместным гаражом. Прислуга и охрана проживают на территории в отдельно построенном доме в 170 кв. метров.





На территории также находятся: небольшая часовня, фонтан, ротонда со спуском на пляж, лодочный гараж на две яхты, теннисный корт, который зимой преобразуется в каток и зона барбекю с просторной верандой.



