МИНСК, 24 июл — Sputnik. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" (Россия) поставит в Беларусь радиолокационное оборудование для единой системы ПВО, сообщила пресс-служба концерна.

Контракт о поставке в Беларусь радиолокационного оборудования для нужд оборонного ведомства был подписан на авиасалоне МАКС.



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"Во время работы МАКСа представители холдинга провели встреч и переговоров, по итогам которых подписано несколько соглашений и контрактов. В том числе заключен контракт с министерством обороны Беларуси", — говорится в сообщении пресс-службы концерна.

В числе контрактов, которые подписаны на авиасалоне, соглашение с компанией "Белтехэкспорт".

Заместитель гендиректора "Алмаз-Антей", руководитель делегации холдинга на авиасалоне МАКС Вячеслав Дзиркалн подчеркнул, что контракт с Минобороны Беларуси подписан в рамках международного соглашения о военно-техническом сотрудничестве.

"Он является для нас значимым этапом в сфере самостоятельных поставок финальной продукции", — сказал Дзиркалн.

"Алмаз — Антей" является одним из крупнейших игроков на рынке российском рынке вооружений. Он был создан 15 лет назад, в 2002 году были объединены десятки предприятий, НИИ, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, которые занимались разработкой и производством зенитных ракетных комплексов малой, средней и большой дальности действия, основных типов средств радиолокационной разведки и автоматизированных систем управления.