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Видеофакт: ДОСААФ показал свою новую базу в Липках

24.07.2017 18:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Журналистам показали обновленную модернизированную взлетно-посадочную полосу. Новейшее свето-сигнальное и метеооборудование позволяет выполнять полеты в Липках в любое время года и при практически любых погодных условиях. Кроме того, в течение четырех лет в Липки из Боровой переместят и музей авиатехники.

Видеофакт: ДОСААФ показал свою новую базу в Липках
© Sputnik / Вера Дашкевич.
Аэроклуб ДОСААФ переезжает в Липки

"Этот кусок земли позволяет качественно эффективно для летчиков, спортсменов, для наших гостей найти себе занятие, приехав на аэродром Липки", — рассказал журналистам начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский.

Модернизировать и оснастить бывший военный аэродром помогала группа компаний "А-100", которая инвестировала в проект порядка десяти миллионов долларов, рассказал глава Белорусской федерации авиационного спорта, председатель правления группы компаний А-100 Александр Центер.

"Все, что связано с авиацией очень надежно, и должно быть качественно. Поэтому все работы от приведения в порядок взлетно-посадочной полосы до установки свето-сигнального, радиотехнического и метеооборудования должно соответствовать стандартам. Сегодня оно лучшее из того что есть", — сказал Центер.

 
 
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Презентация новой базы Минского аэроклуба ДОСААФ состоялась в понедельник на бывшем военном аэродроме Липки под Минском. Смотрите на видео, как выглядит база.

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