Белоруски вышли в элитный дивизион молодежного чемпионата Европы по хоккею на траве

Женская молодежная сборная Беларуси (U-21) по хоккею на траве вышла в элитный дивизион молодежного чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке соревнований во втором дивизионе, проходивших в чешском Градец Кралове, белоруски уступили сверстницам из России со счетом 0:3.

Оба финалиста в 2019 году сыграют в числе лучших молодежных дружин континента и поспорят за путевки на мировое первенство-2020.

На пути к финалу нынешнего турнира белоруски победили команды Австрии (5:3), Польши (2:0), Украины (3:1) и Чехии (3:1).

Вскоре свои континентальные турниры проведут национальные сборные Беларуси. Мужская команда в Хорватии выступит в 3-м дивизионе чемпионата Европы. На предварительном этапе ее соперниками в группе «В» будут сборные Литвы (30 июля), Хорватии (1 августа) и Мальты (2 августа). В предварительной группе «А» сыграют команды Италии, Словакии и Турции. В полуфинал выйдут по две лучшие дружины.

Женская сборная будет играть в валлийском Кардиффе, где соберутся команды 2-го дивизиона. В предварительной группе «В» белоруски будут соперничать с хоккеистками Польши (6 августа), Австрии (8 августа) и Уэльса. В квартете «А» выступят сборные Франции, Италии, Украины и России. По две лучшие команды продолжат борьбу за путевки в элитный дивизион континентального первенства.