Украина будет субсидировать мазовские самосвалы





Минский автозавод вместе с украинскими предприятиями выпустил автопоезд-зерновоз МАЗ-Колос АС-1422, который вошел в число моделей спецтехники, по которым агропредприятиям компенсируют 20% стоимости автотехники по госпрограмме субсидирования.

Как рассказали в ОАО «МАЗ», автопоезд АС-1422 создан усилиями инженеров двух стран: на белорусское шасси установили украинскую надстройку от компании Egritech. Самосвал вмещает 22 «кубометра» груза (того же зерна), еще 24 – примет прицеп ПС-1424. Новинку уже показали в Киеве, где она вызвала большой интерес у потенциальных покупателей.

Популярность машины на заводе объясняют не только качеством сборки. Новый самосвал гораздо дешевле аналогов – всего $76,1 тыс.

«Нам удалось вместе с партнерами создать один из лучших зерновозов на рынке СНГ и Восточной Европы, но при этом добиться для потребителей низкой – своего рода антикризисной – стоимости. Всё это должно стимулировать спрос на новые модели среди агропредприятий. Мы рассчитываем, что машина найдет отражение в большинстве украинских регионов. В свою очередь это позитивно отразится на взаимной торговле двух стран», – пояснили в ОАО «МАЗ».

МАЗ также разработал для Украины самосвал-зерновоз МАЗ-6501 С9. Машина оснащена 420-сильным двигателем класса Евро-5 и коробкой передач ZF. Стоимость спецтехники начинается с $90,9 тыс. Еще одна новинка – самосвал «Корнет» с 3-сторонней разгрузкой. Машина была создана ОАО «МАЗ» вместе с заводом КрАСЗ, который находится в Кременчуге.

Минский автозавод планирует стать крупнейшим в Украине игроком в сегменте зерновозов. На это направление белорусский производитель возлагает особые надежды, рассчитывая на скорое возвращение отложенного спроса среди аграриев. Впрочем, и без этого МАЗ остается лидером в Украине – занимает пятую часть рынка грузовых автомобилей, а до конца года рассчитывает довести свою долю до 25%.

«МАЗ намерен значительно расширить свое присутствие на украинском рынке. В частности, новые самосвалы-зерновозы позволят нам занять ранее неосвоенные сегменты. Теперь в Украине представлена широкая линейка белорусской автотехники и техники, произведенной в Украине на шасси МАЗ класса Евро-5 Евро-5. Параллельно повысилось качество сервисной поддержки, например, запущен колл-центр для покупателей. По соотношению цены и качества наши машины превосходят аналоги, да и бренд широко известен в Украине», – подчеркнули на предприятии.