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СК о минском педофиле: возбуждено дело о хулиганстве

24.07.2017 19:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В минувшее воскресенье, 23 июля, около 16:30 в ресторане быстрого питания, расположенном на проспекте Независимости сработала "тревожная кнопка". Прибывшим по вызову сотрудникам милиции рассказали, что мужчина в туалете приставал к ребенку, зажав тому рот рукой. Следователи столичного управления сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Допрошен свидетель, который был непосредственно на месте.

"С ребенком будет работа в специальной детской комнате. Сейчас идут подготовительные мероприятия к процессуальным действиям с мальчиком. Особенности общения с детьми несколько специфичные, и мы исходим из необходимости избежания психо-эмоционального травмирования ребенка. Работа по делу продолжается. Об окончательной правовой квалификации можно будет говорить после того, как следствием будут получены все доказательства", — сообщила Гончарова.

СК о минском педофиле: возбуждено дело о хулиганстве
© Pixabay
Задержан мужчина, который приставал к мальчику в туалете ресторана

По ее словам, на основании полученных данных, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" — ст. 339, ч.1 УК Республики Беларусь. Санкции этой статьи предусматривают штраф либо общественные работы, или исправительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

"Мальчик 9 лет пришел в кафе со своей бабушкой и отпросился сходить в туалет и помыть руки. Вслед за ним в туалет зашел неопрятно одетый мужчина, который затем и напал на ребенка. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый минчанин, в том числе и за совершение насильственных действий сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетнего", — рассказала подробности случившегося Обозная.

По ее словам, вместе с сигналом "тревожной кнопки" на пульт диспетчера поступило и несколько звонков от свидетелей произошедшего. Подозреваемый был задержан посетителями кафе. При этом она отметила, что от самосуда 34-летнего подозреваемого спасло прибытие наряда милиции.

Комментарии Татьяны Обозной и Юлии Гончаровой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная, и официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова рассказали на радио Sputnik...

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