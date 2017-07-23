СК о минском педофиле: возбуждено дело о хулиганстве

В минувшее воскресенье, 23 июля, около 16:30 в ресторане быстрого питания, расположенном на проспекте Независимости сработала "тревожная кнопка". Прибывшим по вызову сотрудникам милиции рассказали, что мужчина в туалете приставал к ребенку, зажав тому рот рукой. Следователи столичного управления сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Допрошен свидетель, который был непосредственно на месте.

"С ребенком будет работа в специальной детской комнате. Сейчас идут подготовительные мероприятия к процессуальным действиям с мальчиком. Особенности общения с детьми несколько специфичные, и мы исходим из необходимости избежания психо-эмоционального травмирования ребенка. Работа по делу продолжается. Об окончательной правовой квалификации можно будет говорить после того, как следствием будут получены все доказательства", — сообщила Гончарова.

По ее словам, на основании полученных данных, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" — ст. 339, ч.1 УК Республики Беларусь. Санкции этой статьи предусматривают штраф либо общественные работы, или исправительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

"Мальчик 9 лет пришел в кафе со своей бабушкой и отпросился сходить в туалет и помыть руки. Вслед за ним в туалет зашел неопрятно одетый мужчина, который затем и напал на ребенка. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый минчанин, в том числе и за совершение насильственных действий сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетнего", — рассказала подробности случившегося Обозная.

По ее словам, вместе с сигналом "тревожной кнопки" на пульт диспетчера поступило и несколько звонков от свидетелей произошедшего. Подозреваемый был задержан посетителями кафе. При этом она отметила, что от самосуда 34-летнего подозреваемого спасло прибытие наряда милиции.

Комментарии Татьяны Обозной и Юлии Гончаровой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.