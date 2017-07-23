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Россияне взяли золото ЧЕ в смешанной эстафете по современному пятиборью в Минске, белорусы - 7-е
Победой россиян Гюльназ Губайдуллиной и Кирилла Белякова в смешанной эстафете завершился 26-й чемпионат Европы по современному пятиборью, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпионы континента уверенно прошли все виды соревновательной программы, набрав в сумме 1436 очков. Серебряными призерами стали итальянцы Алессандра Фрецца и Пьерпаоло Петрони (1430), бронзовые медали у венгерского тандема Шаролта Ковач / Роберт Каса (1419).
Белорусские пятиборцы Екатерина Орел и Павел Тихонов набрали 1348 очков и финишировали на 7-м месте среди 11 команд, принимавших участие в соревнованиях.
В медальной копилке белорусской сборной на домашнем чемпионате континента две награды, причем обе в активе женщин. В личном зачете золото завоевала Анастасия Прокопенко, а Татьяна Халдоба и Екатерина Орел стали обладателями бронзы в эстафете.
Чемпионом Европы в личном зачете у мужчин стал выступающий с 2009 года за Россию
В мужской эстафете первенствовали чехи Ондрей Поливка и Мартин Билко, серебро у французов Александра Энрара и Симона Кассе, бронзовыми призерами стали братья Патрик и Марвин Доге из Германии. Белорусы Николай Гаяновский и Александр Повпе заняли 6-е место.
Белорусская столица впервые принимала соревнования лучших мастеров современного пятиборья Старого Света. Более 120 спортсменов из 22 стран выступали в бассейне БГУФК (плавание), на велодроме «Минск-Арены» (фехтование) и в олимпийском центре «Ратомка» (верховая езда, стрельба и лазер-ран).
Все участники состязаний отметили, что провели отличную репетицию перед главным стартом сезона — чемпионатом мира, который пройдет с 21 по 29 августа в Каире.
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В медальной копилке белорусской сборной на домашнем чемпионате континента две награды, причем обе в активе женщин.
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