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Россияне взяли золото ЧЕ в смешанной эстафете по современному пятиборью в Минске, белорусы - 7-е

24.07.2017 19:18 — Разное | Tut.by  
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Победой россиян Гюльназ Губайдуллиной и Кирилла Белякова в смешанной эстафете завершился 26-й чемпионат Европы по современному пятиборью, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: БЕЛТА

Чемпионы континента уверенно прошли все виды соревновательной программы, набрав в сумме 1436 очков. Серебряными призерами стали итальянцы Алессандра Фрецца и Пьерпаоло Петрони (1430), бронзовые медали у венгерского тандема Шаролта Ковач / Роберт Каса (1419).

Белорусские пятиборцы Екатерина Орел и Павел Тихонов набрали 1348 очков и финишировали на 7-м месте среди 11 команд, принимавших участие в соревнованиях.


Екатерина Орел. Фото: БЕЛТА

Павел Тихонов. Фото: БЕЛТА

В медальной копилке белорусской сборной на домашнем чемпионате континента две награды, причем обе в активе женщин. В личном зачете золото завоевала Анастасия Прокопенко, а Татьяна Халдоба и Екатерина Орел стали обладателями бронзы в эстафете.

Чемпионом Европы в личном зачете у мужчин стал выступающий с 2009 года за Россию белорус Александр Лесун, серебро завоевал венгр Роберт Каса, бронза у французского спортсмена Валентина Бело. Лучшим из представителей команды Беларуси здесь стал Павел Тихонов, занявший 11-е место.

В мужской эстафете первенствовали чехи Ондрей Поливка и Мартин Билко, серебро у французов Александра Энрара и Симона Кассе, бронзовыми призерами стали братья Патрик и Марвин Доге из Германии. Белорусы Николай Гаяновский и Александр Повпе заняли 6-е место.

Белорусская столица впервые принимала соревнования лучших мастеров современного пятиборья Старого Света. Более 120 спортсменов из 22 стран выступали в бассейне БГУФК (плавание), на велодроме «Минск-Арены» (фехтование) и в олимпийском центре «Ратомка» (верховая езда, стрельба и лазер-ран).

Все участники состязаний отметили, что провели отличную репетицию перед главным стартом сезона — чемпионатом мира, который пройдет с 21 по 29 августа в Каире.

 
Теги: Минск
 
 
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В медальной копилке белорусской сборной на домашнем чемпионате континента две награды, причем обе в активе женщин.

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