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Макей встретился с президентом Словении
24.07.2017 19:25 — Разное | Ежедневник
В ходе официального визита в Европу министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с президентом Словении Борутом Пахором.
В ходе визита в Словению также состоялись официальные встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Словении Карлом Эрьявцем, мэром г.Любляны Зораном Янковичем, представителями крупного словенского бизнеса.
Как сообщила пресс-служба МИД Беларуси, на переговорах со своим коллегой Карлом Эрьявцем Владимир Макей обсудил актуальное состояние и перспективы развития белорусско-словенских отношений, взаимодействие Беларуси и Словении в рамках международных организаций, диалог по линии Беларусь – ЕС, сотрудничество двух стран в ходе белорусского председательства в Центрально-Европейской Инициативе. Основной акцент был сделан на вопросах активизации торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами.
В качестве приоритетных сфер укрепления отношений сторонами выделены инновационная и телекоммуникационная сферы, строительство и энергетика, сельское хозяйство и переработка пищевой продукции, машиностроение и фармацевтика. Рассмотрены вопросы расширения кредитно-инвестиционного и банковского взаимодействия, промышленной кооперации. Достигнута договоренность об активизации работы по налаживанию сотрудничества между регионами двух стран, в частности между столичными мэриями.
По итогам переговоров подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Беларуси и Словении на 2017-2018 годы, которая предусматривает перечень конкретных двусторонних мероприятий и является своего рода «дорожной картой» развития отношений между внешнеполитическими ведомствами двух стран на ближайшую перспективу.В тот же день Владимир Макей был принят президентом Словении Борутом Пахором. Стороны рассмотрели вопросы развития экономических, инвестиционных, гуманитарных и культурных связей, подчеркнули необходимость расширения и повышения уровня политического диалога между странами. Обсуждена ситуация в регионе и проблематика международной безопасности. Особое внимание уделено вопросам развития взаимодействия Беларуси с Европейским союзом.
На встрече с мэром г.Любляны Зораном Янковичем Владимир Макей обсудил перспективы налаживания прямого сотрудничества между столицами. Акцент был сделан не только на развитии торгово-экономического сотрудничества и обмене опытом и перспективными наработками в сфере городского хозяйства, но и на культурной и гуманитарной составляющей.
Владимир Макей поблагодарил за предоставление Люблянской библиотекой оригинала «Малой подорожной книги» Франциска Скорины для временного экспонирования в Национальной библиотеке Беларуси. Отдельно отмечен высокий потенциал сотрудничества в сфере образования.
Состоялась также встреча Министра с представителями крупного словенского бизнеса, заинтересованного в углублении сотрудничества с Беларусью, на которой обсуждены перспективы реализации экономических проектов, создания совместных производств и выхода на рынки третьих стран.
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В ходе официального визита в Европу министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с президентом Словении Борутом Пахором.
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