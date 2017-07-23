



В ходе официального визита в Европу министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с президентом Словении Борутом Пахором.

В ходе визита в Словению также состоялись официальные встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Словении Карлом Эрьявцем, мэром г.Любляны Зораном Янковичем, представителями крупного словенского бизнеса.

Как сообщила пресс-служба МИД Беларуси, на переговорах со своим коллегой Карлом Эрьявцем Владимир Макей обсудил актуальное состояние и перспективы развития белорусско-словенских отношений, взаимодействие Беларуси и Словении в рамках международных организаций, диалог по линии Беларусь – ЕС, сотрудничество двух стран в ходе белорусского председательства в Центрально-Европейской Инициативе. Основной акцент был сделан на вопросах активизации торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами.

В качестве приоритетных сфер укрепления отношений сторонами выделены инновационная и телекоммуникационная сферы, строительство и энергетика, сельское хозяйство и переработка пищевой продукции, машиностроение и фармацевтика. Рассмотрены вопросы расширения кредитно-инвестиционного и банковского взаимодействия, промышленной кооперации. Достигнута договоренность об активизации работы по налаживанию сотрудничества между регионами двух стран, в частности между столичными мэриями.

По итогам переговоров подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Беларуси и Словении на 2017-2018 годы, которая предусматривает перечень конкретных двусторонних мероприятий и является своего рода «дорожной картой» развития отношений между внешнеполитическими ведомствами двух стран на ближайшую перспективу.

В тот же день Владимир Макей был принят президентом Словении Борутом Пахором. Стороны рассмотрели вопросы развития экономических, инвестиционных, гуманитарных и культурных связей, подчеркнули необходимость расширения и повышения уровня политического диалога между странами. Обсуждена ситуация в регионе и проблематика международной безопасности. Особое внимание уделено вопросам развития взаимодействия Беларуси с Европейским союзом.

На встрече с мэром г.Любляны Зораном Янковичем Владимир Макей обсудил перспективы налаживания прямого сотрудничества между столицами. Акцент был сделан не только на развитии торгово-экономического сотрудничества и обмене опытом и перспективными наработками в сфере городского хозяйства, но и на культурной и гуманитарной составляющей.

Владимир Макей поблагодарил за предоставление Люблянской библиотекой оригинала «Малой подорожной книги» Франциска Скорины для временного экспонирования в Национальной библиотеке Беларуси. Отдельно отмечен высокий потенциал сотрудничества в сфере образования.

Состоялась также встреча Министра с представителями крупного словенского бизнеса, заинтересованного в углублении сотрудничества с Беларусью, на которой обсуждены перспективы реализации экономических проектов, создания совместных производств и выхода на рынки третьих стран.