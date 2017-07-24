Капитан БАТЭ о дуэли с чемпионом Чехии: Важно надавить на уязвимые точки соперников

Капитан БАТЭ Виталий Родионов снова отправился вместе с командой на выезд, на этот раз в столицу Чехии, где борисовчане 25 июня проведут первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Опытный форвард выступил в роли предматчевого эксперта в беседе с корреспондентом официального сайта ФК БАТЭ.



Виталий Родионов. Фото: fcbate.by

— Твой статус не изменился?

— Нет, он такой же, как и неделю назад, — лечу, чтобы быть вместе с командой.

— Как оценишь предыдущий вояж БАТЭ?

— Он получился успешным: обыграли «Алашкерт» и пробились в следующий этап. Это стало возможным благодаря сплоченности коллектива. В Армении мы представляли единое целое.

— После того как БАТЭ вышел из затруднительного положения в Ереване, в которое попал после ничьей на «Борисов-Арене», внутреннее напряжение спало?

— На непродолжительное время. Но, по мере того как мы вели подготовку к матчам с пражской «Славией», стало появляться обычное для таких случаев предматчевое волнение. Нет-нет, да и возникали мысли насчет того, как удачно сыграть с чешским чемпионом, как добиться положительного результата. Такое состояние привычно для любого профессионального футболиста.

— Ты многое повидал на спортивном веку, бывал в различных ситуациях. Поделись опытом, как лучше готовиться к поединку: когда твоя команда балансирует на грани и одно неверное движение ведет в пропасть или когда видимых причин для тревоги нет?

— Мне кажется, лучше находиться в жестком внутреннем состоянии, когда нет ни времени, ни возможности отвлекаться на что-то второстепенное. Находясь в такой ситуации, легче мобилизоваться и подвести себя в оптимальном состоянии к игре.

— Анализировал ли перед жеребьевкой пар 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов возможные варианты соперников БАТЭ? «Славия», небось, была в числе нежелательных?

— Тогда совсем не задумывался на сей счет и варианты не просчитывал. А то, что нам выпала «Славия», воспринял спокойно, без сожаления. Принял жребий как данность.

— «Славия» была серьезной командой и в прошлом сезоне. А нынче и вовсе провела мощную трансферную кампанию, собрав под свои знамена группу опытнейших футболистов с богатым послужным списком. Это на вас не действует устрашающе?

— Вовсе нет. Наоборот, это лишь мобилизует команду. Противостоять такому конкуренту становится еще интереснее. Наши тренеры разложили по полочкам особенности игры «Славии». У пражан очень мощная группа атаки. Но, как у любой команды, у чехов есть не только сильные, но и слабые места. Теперь очень важно закрепить сказанное тренерами в деле и надавить на уязвимые точки соперников.

— А кого персонально в «Славии» можешь выделить?

— У пражан интересная группа атаки, действующая очень разнообразно. Угрозу можно ждать абсолютно от всех ее представителей. Да, особняком стоит Данни, который отличается от всех нестандартностью действий. Впрочем, остальные игроки прекрасно его дополняют.

— Не секрет, что в противостоянии с чешским чемпионом впервые за последние годы в квалификационных стадиях БАТЭ не отводится роль фаворита. Непривычно? Когда последний раз было такое?

— В первую очередь надо говорить про 2008 год. Тогда в играх с бельгийским «Андерлехтом» и болгарским «Левски» нас точно не считали реальными конкурентами этих клубов. В схожей ситуации мы оказались после домашнего лигоевропейского поединка с «Литексом» в 2009-м.

Что же касается отводимой специалистами фаворитской роли в паре, то мы уже не раз обжигались на этом. Непростая ноша, когда со всех сторон раздается, что твоя команда сильнее и должна при любых раскладах побеждать.

— Как в БАТЭ приживаются новички?

— Все проходит в штатном режиме. Впрочем, разве можно новобранцами называть Диму Багу, Виталия Гайдучика, Колю Сигневича, которые в течение продолжительного времени выступали за БАТЭ и лишь ненадолго отлучались из команды? Реальных новичков два — Стас Драгун да Юрица Булят. Стас уже три недели в команде, а наш хорват хорошо знает русский язык, очень коммуникабелен, поэтому, мне кажется, процесс адаптации в коллективе пройдет для него быстро.

— Шесть лет назад БАТЭ имел опыт противостояния чешскому клубу — «Виктории» из Пльзеня. Перед игрой с партнерами обсуждали те встречи?

— Ничего подобного в разговорах ребят не слышал. Думаю, «Виктория» и «Славия» — разные во всех отношениях команды.

— Как нужно провести первый матч, чтобы вернуться домой в хорошем настроении?

— Тут все просто: сыграть надежно сзади и постараться забить. Неплохо было бы победить. Впрочем, в матчах подобного ранга даже минимальный выигрыш одной из команд оставляет шансы сопернику. Верю, что все у нас получится!

Матч в Праге на стадионе «Эден» состоится 25 июля и начнется в 20.00 по минскому времени.