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"Прошу вас, чтоб эта тема себя исчерпала". Юная чемпионка, покинувшая пьедестал, вернулась домой
Белоруска Виолетта Скворцова, 21 июля после победы на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике в Италии
В Национальном аэропорту юным атлетам был организован теплый прием. А Виолетта Скворцова по прибытии на родную землю тут же угодила в кольцо репортеров, где еще раз вспомнила конфуз устроителей чемпионата Европы.
— Просто произошла ошибка, поэтому организаторы сразу же принесли извинения, а через некоторое время — и в письменой форме. Предложили заново провести награждение. Мы извинения приняли, и все разрешилось удачным образом, — сказала юная спортсменка.
Виолетта также рассказала о том, как отреагировали на ситуацию ее соседки по пьедесталу.
— Соперницы на тот момент ничего не сказали. А на следующий день я перед девчонками очень извинилась, ведь это было и их награждение тоже. Они все поняли, они такие же спортсменки и тоже хотят услышать гимн своей страны, — отметила прыгунья.
Она также прокомментировала резонанс, вызванный ее поступком.
— Не считаю, что это был какой-то геройский поступок. Это просто такой порыв, я не смогла стоять на пьедестале под чужой гимн. Не могу объяснить и проанализировать свой поступок. Мне очень приятно, но просто попрошу вас, чтобы эта тема себя исчерпала, не знаю, что сказать еще, — обратилась чемпионка к репортерам.
В аэропорту юную спортсменку встречали не только друзья и близкие, но и представители сети пиццерий «Пицца Лисицца»: они вручили юной легкоатлетке годовой сертификат на бесплатную пиццу.
Между тем видео инцидента на награждении с участием Виолетты Скворцовой, которое было размещено на канале YouTube
Всего же белорусские легкоатлеты
23 июля, в заключительный день турнира, медальная копилка пополнилась двумя серебряными наградами —
В предыдущие дни белорусские легкоатлеты завоевали еще 5 медалей.
Виолетта Скворцова в эффектном стиле завоевала
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Виолетта Скворцова, покинувшая пьедестал во время церемонии награждения, когда заиграл гимн другой страны, вместе с успешно выступившей командой вернулась...
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