Белоруска Виолетта Скворцова, 21 июля после победы на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике в Италии покинувшая пьедестал во время церемонии награждения, когда заиграл гимн другой страны (Боснии и Герцеговины), вместе с успешно выступившей командой вернулась сегодня домой.

В Национальном аэропорту юным атлетам был организован теплый прием. А Виолетта Скворцова по прибытии на родную землю тут же угодила в кольцо репортеров, где еще раз вспомнила конфуз устроителей чемпионата Европы.

— Просто произошла ошибка, поэтому организаторы сразу же принесли извинения, а через некоторое время — и в письменой форме. Предложили заново провести награждение. Мы извинения приняли, и все разрешилось удачным образом, — сказала юная спортсменка.



Анастасия Жавнерчик для TUT.BY

Виолетта также рассказала о том, как отреагировали на ситуацию ее соседки по пьедесталу.

— Соперницы на тот момент ничего не сказали. А на следующий день я перед девчонками очень извинилась, ведь это было и их награждение тоже. Они все поняли, они такие же спортсменки и тоже хотят услышать гимн своей страны, — отметила прыгунья.

Она также прокомментировала резонанс, вызванный ее поступком.

— Не считаю, что это был какой-то геройский поступок. Это просто такой порыв, я не смогла стоять на пьедестале под чужой гимн. Не могу объяснить и проанализировать свой поступок. Мне очень приятно, но просто попрошу вас, чтобы эта тема себя исчерпала, не знаю, что сказать еще, — обратилась чемпионка к репортерам.



Анастасия Жавнерчик для TUT.BY

В аэропорту юную спортсменку встречали не только друзья и близкие, но и представители сети пиццерий «Пицца Лисицца»: они вручили юной легкоатлетке годовой сертификат на бесплатную пиццу.

Между тем видео инцидента на награждении с участием Виолетты Скворцовой, которое было размещено на канале YouTube NEXTA , собрало уже более 2,5 миллиона просмотров.

Всего же белорусские легкоатлеты завоевали 7 медалей на юниорском (U20) чемпионате Европы в итальянском Гроссето.

23 июля, в заключительный день турнира, медальная копилка пополнилась двумя серебряными наградами — Карина Таранда стала вице-чемпионкой в состязаниях по прыжкам в высоту, а Глеб Жук занял 2-е место в метании диска с результатом 60,61 м.

В предыдущие дни белорусские легкоатлеты завоевали еще 5 медалей.

Виолетта Скворцова в эффектном стиле завоевала золото в тройном прыжке, а Максим Недосеков стал чемпионом в прыжках в высоту с результатом 2,33 м, в драматичной борьбе установив личный рекорд, национальный рекорд в категории U20, рекорд юниорских чемпионатов мира и лучший результат сезона в мире в возрастной категории U20! Результат Максима всего на 1 сантиметр ниже взрослого национального рекорда Беларуси, установленного 24 года назад Андреем Санковичем.

Серебряные награды в активе Александра Шимановича в метании молота, Татьяны Шабановой в беге на 3000 м с препятствиями (с национальным рекордом — 10 минут 3,32 секунды), а также на счету Алексея Котковца в метании копья (76,91 м — личный рекорд).