Автомобиль врезался в группу пешеходов в США, есть жертвы

Автомобиль врезался в понедельник в группу пешеходов в штате Южная Дакота, в результате чего два человека погибли, еще восемь пострадали. Об этом сообщило агентство Associated Press ( AP ).

По его данным, инцидент произошел рядом с реабилитационным центром в городе Алстер.

В связи со случившимся начато расследование. Предполагается, что действия водителя, который находится в числе пострадавших, были непреднамеренными, отмечает агентство.