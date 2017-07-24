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Видеофакт: на конкурсе двойников Хемингуэя победил пенсионер из Техаса
24.07.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь
На этот раз победителем необычного соревнования стал американец Ричард Филип из штата Техас. Конкурсант рассказал, что Хемингуэй для него — родственная душа: Ричард Филип, также как и знаменитый мастер пера любит рыбачить, охотиться и немного выпивать.
© Sputnik Михаил Озерский
Нынешний конкурс двойников проходил в 37-й раз, в нем приняли участие 150 бородачей, похожих на американского классика. Большинство из них предстали в традиционном образе: седая борода и белый свитер.
Место проведения выбрано неслучайно: в городе Ки-Уэст Хемингуэй жил и работал в 30-ых годах прошлого столетия. А бар "Слоппи Джо", в котором проходит конкурс, был любимым местом отдыха романиста.
В прошлом году конкурс двойников выиграл однофамилец Хемингуэя — американец по имени Дэйв.
Эрнест Хемингуэй — классик американской литературы, лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премий. Является автором произведений "Старик и море", "По ком звонит колокол", "Прощай, оружие!" В 1961 году Хемингуэй покончил с собой после выписки из психиатрической клиники.
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