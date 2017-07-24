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Степной лунь поселился в Беларуси впервые за 100 лет

24.07.2017 19:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Гнездование степного луня отмечено в Могилевском районе впервые за 100 лет, сообщили Sputnik в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Степной лунь поселился в Беларуси впервые за 100 лет
© Фото: Facebook / АПБ
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Редкую для Беларуси птицу в середине июля запечатлел фотограф-анималист из Могилева Владимир Бондарь. В объектив его камеры попала самка степного луня.

В АПБ предположили, что пара степных луней свила гнездо в начале мая в рапсовом поле, что помогло им быть незаметными для человеческого глаза продолжительное время. Отмечается, что у пары были птенцы, однако выжить из них смог только старший, который научился летать. Другие, вероятно, погибли во время уборки под комбайном.

Луни — группа хищных птиц, которые гнездятся на земле. Размер европейской популяции степного луня оценивается всего в 600-2140 гнездящихся пар. Вид исчез из гнездования в Румынии, а также, предположительно, в Украине и Молдове. Основным ареалом обитания птиц являются степи России, Казахстана и Монголии.

В Беларуси последний доказанный случай гнездования степного луня приходится на 1916 год в Пинском районе. Нынешний случай должна зафиксировать Белорусская орнито-фаунистическая комиссия. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Специалисты предполагают, что пара степных луней прилетела в Беларусь из Финляндии или России.

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