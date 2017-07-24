Степной лунь поселился в Беларуси впервые за 100 лет

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Гнездование степного луня отмечено в Могилевском районе впервые за 100 лет, сообщили Sputnik в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Редкую для Беларуси птицу в середине июля запечатлел фотограф-анималист из Могилева Владимир Бондарь. В объектив его камеры попала самка степного луня.

В АПБ предположили, что пара степных луней свила гнездо в начале мая в рапсовом поле, что помогло им быть незаметными для человеческого глаза продолжительное время. Отмечается, что у пары были птенцы, однако выжить из них смог только старший, который научился летать. Другие, вероятно, погибли во время уборки под комбайном.

Луни — группа хищных птиц, которые гнездятся на земле. Размер европейской популяции степного луня оценивается всего в 600-2140 гнездящихся пар. Вид исчез из гнездования в Румынии, а также, предположительно, в Украине и Молдове. Основным ареалом обитания птиц являются степи России, Казахстана и Монголии.

В Беларуси последний доказанный случай гнездования степного луня приходится на 1916 год в Пинском районе. Нынешний случай должна зафиксировать Белорусская орнито-фаунистическая комиссия.