Как белоруска, которая еще год назад не умела плавать, переплыла пролив Босфор

23 июля в Турции прошел ежегодный заплыв через пролив Босфор. В нем участвовали больше двух тысяч человек, среди них — живущая в Киеве белоруска Надежда Наймушина. Она рассказала GO.TUT.BY, каково проплыть 6,5 км в проливе между Европой и Азией, если ты всерьез начала учиться плаванию полгода назад.



Надежда Наймушина с мужем Виталием. Фото со страницы Надежды в Facebook

В первый раз мы с мамой поехали на море, когда мне было 10 лет. Я хотела научиться плавать, но мама плавала плохо, учить было некому. Через пару лет я сама научилась плавать по-собачьи. После был университет, где на физкультуре все плавали как хотели и как умели. Я училась, работала, время от времени ходила в бассейн. Когда забеременела, стала через день ходить на занятия по аквааэробике для беременных. Там и познакомилась с Лерой, своим тренером.

С рождением малыша муж Виталик решил заняться спортом, чтобы быть примером для сына. Поставил цель — переплыть Босфор. Помню, как я переживала за него, думала, что это нереально. Гордилась, когда Виталик в прошлом году проплыл. А в этом году подтянулась и я. Сначала муж подбадривал и говорил: «Давай попробуем вместе, это не так сложно, как кажется». Я была категорически против. Но Виталик сделал мне новогодний подарок, поставив перед фактом, что зарегистрировал нас двоих на заплыв в 2017 году.



Заплыв через Босфор в 2017 году. Фото с сайта bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr

Я несколько ночей не могла спокойно спать. Муж сказал: «Ты давно хотела научиться плавать, вот тебе хороший стимул начать тренироваться». Я не понимала, как буду успевать заботиться о полуторагодовалом сыне и тренироваться. Но тем не менее, в конце февраля пришла к тренеру и рассказала о подарке мужа. Она улыбнулась и сказала: «Отлично, тогда начинаем серьезно тренироваться».

Ни кролем, ни брассом плавать я не умела, выносливости не было. Могла проплыть за раз от силы два бассейна по 25 метров. Стала заниматься с тренером три раза в неделю. Иногда думала, зачем я сюда пришла, все равно ведь не получается, дыхание сбивается, плыть тяжело. А через пару месяцев стало лучше.



Заплыв через Босфор в 2017 году. Фото с сайта bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr

Летом фитнес-клуб, где я занимаюсь, начал проводить тренировки на открытой воде. Первая из них была за месяц до заплыва. Я даже не думала, что будет так сложно. Плыть надо было в озере, стояла жаркая погода, дул сильный ветер. Волны были, как в море. Я зашла в воду и запаниковала. Но все поплыли, и я тоже. Один раз опустив голову, поняла, что не смогу нормально плыть. Вода мутная, зеленая, ничего не видно. Я наглоталась воды, настроение было испорчено, дома я даже расплакалась.

В тот раз я поняла, что бассейн и открытая вода — это совсем разные вещи. Открытая вода живая, не знаешь, как она себя поведет, какая у нее глубина, внизу все темное и мутное. А бассейн — удобное чистое место с искусственной водой, где все видно, есть бортики и линии разметки.



Заплыв через Босфор. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Я думала все бросить, но опытные пловцы посоветовали прийти на утреннюю тренировку, когда вода тихая и спокойная. Сомневаясь, я все-таки пошла. Порадовалась, что страха уже было намного меньше. Плавала кролем и брассом. Потом была еще одна тренировка на открытой воде, а после нее соревнования в затоке реки длиной 1 км. До заплыва через Босфор оставалось 2 недели.

Я думала о плавании постоянно. Каждый вечер перед сном представляла, как прыгну, как поплыву, как буду приближаться к финишу. Из-за страха открытой воды и из-за того, что нужно было нырять с полутораметровой высоты, даже хотела отказаться. В ночь перед заплывом и утром сильно разнервничалась, как раньше перед экзаменами. Пыталась себя успокоить, пела песни. Ради моего спокойствия муж согласился плыть рядом, хотя мог бы улучшить свои прошлогодние результаты.



Заплыв через Босфор. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Когда две тысячи участников заплыва зашли на корабль, который вез нас к точке старта, паника усилилась. Надо было прыгнуть, не растеряться и плыть, хорошо ориентироваться в воде, доплыть до финиша, уложиться в лимит времени (2 часа).

С верхней палубы можно было наблюдать за тем, как ныряли первые пловцы. Было много стариков, люди с ограниченными возможностями. И все они прыгали. И это так вдохновляло, что страх стал уходить. Мы с Виталиком спустились на понтон, поправили очки и прыгнули.



Заплыв через Босфор в 2017 году. Фото с сайта bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr

Сначала был небольшой страх, но потом я успокоилась и поплыла в спокойном режиме, успевая наслаждаться моментом. Плывем, плывем, и тут муж говорит: «Пора поворачивать на финиш». А я бы еще плыла. 6,5 км дистанции по течению выглядят как 3,5. Морская вода прозрачная, держит лучше, чем пресная, да и течение помогает.

Самым сложным был финиш — нужно было проплыть метров 400 против течения. Тут пришлось поднажать. И я сделала это, я доплыла. Планировала уложиться в час 45 или час 55 минут, но вышло даже лучше. Проплыла за 1 час 38 минут.

После заплыва эмоций практически не было. Не было радости. Какая-то пустота. И лишь к вечеру я стала осознавать, что я была там, среди двух тысяч человек, и своими руками и ногами догребла из Азии в Европу.



Заплыв через Босфор. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Кстати, в этом году в заплыве участвовали почти 2400 человек из 49 стран. На каждую страну выделяется определенное количество мест. Россияне и украинцы раскупают эти места со скоростью звука, а вот белорусов мало. В этом году от нашей страны было всего 17 желающих поучаствовать в заплыве.