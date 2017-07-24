36-летний минчанин Павел Балендо отправился в путешествие от Минска до Магадана. «Преодолеть около 40 тысяч километров за два месяца, имея в кармане чуть более 300 долларов, нелегко, но крайне увлекательно», — уверяет он.



Фото из личного архива героя

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«Это было следствие душевных перегрузок»

— Мое двухмесячное путешествие от Минска до поселка Ола за Магаданом длилось с августа по сентябрь 2016 года. Это было следствие душевных перегрузок: регулярные командировки по стройкам Беларуси, перелом руки, отмена свадьбы…

Взял с собой рюкзак (65 литров), летнюю палатку, теплый спальник, коврик, два комплекта одежды, предметы гигиены, карты. Из еды — сухие завтраки, гречку, рис, масло, приправы, чай, кофе, сахар, коньяк, печенье, грецкие орехи, изюм, курагу. И 320 долларов. Денег было негусто, мои ровесники столько могут оставить за вечер в клубе.

Началась моя российская «одиссея» с электрички Минск-Орша. Дальше пользовался самыми разными видами транспорта: ночным автобусом Москва-Минск, поездом Северобайкальск-Тында. Но основным средством перемещения были попутки: легковушки и фуры. Через реки я переправлялся на баржах и катерах, а часть пути прошел пешком.

Маршрут выглядел так: Смоленск, Москва, Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Ишим, Омск. Далее были Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Канск, Богучаны, Кодинск, Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Северобайкальск, Тында, Якутск, Хандыга, Кюбеме, Усть-Нера, Сусуман, Ягодное, Магадан, поселок Ола. Возвращался через Читу, Улан-Уде и Уфу. Связь с родными держал через интернет.

Вот так я распорядился своим скромным бюджетом: на поезда и электрички ушло 3000 российских рублей, автобус Москва-Минск — 1000 рублей, подарки домой — 2500 рублей, музеи — 70 рублей, катера, паромы — 2000 рублей, экскурсия — 1000 рублей, гостиница — 600 рублей, транспорт по городам и деревням — 1000 рублей. Остальное — еда.

«Формула отношений в Сибири: не поможешь сам — не помогут тебе»

— Что меня впечатлило? Бесконечность сибирской тайги. Не оставили равнодушным безбрежная магия Байкала, красота российских рек: Лены, Иртыша, Волги, Камы, Енисея, Камы, Хандыги, — и наскальные рисунки на Ленских столбах. Запомнилось знакомство с якутским шаманом.

Видел Колымскую и Братскую ГЭС. Якутия поразила суровой природой и жаждой жизни местной скудной растительности. Наблюдал бизонов и бурундуков, а медведей и волков — нет.

В Магадане ночевал в палатке на берегу Нагаевской бухты Охотского моря. Спал в машинах, в домах добрых людей, приютивших меня. Стоял с палаткой недалеко от поселка Оймякон, где, как известно, находится знаменитая точка холода (-72,2 градуса). Одну ночь провел в гостинице.

Шел пешком, ехал на лесовозах, автосамосвалах, УАЗах. Когда голосовал — подбирали все. В суровых таежных условиях доброта людей на порядок выше, чем у нас. Съехавший в кювет, застрявший в болоте над вечной мерзлотой лесовоз, с водителем которого я ехал несколько дней, вытащил груженый бензовоз, проезжавший мимо. Формула отношений в Сибири такова: не поможешь сам — не помогут тебе.

В пути я прошел через серьезные испытания. Это и неточность карт, и суровые погодные условия. Если в Омске было +40, то в Якутии — уже -15. На Урале от жажды и обезвоживания был на гране потери сознания. Замерзал на перевалах Якутии.

По ошибке сделал крюк в 400 км, свернув в направлении Богучан, а не на Иркутскую трассу. Потом 4 суток выбирался пешком и на попутках. Зато познакомился с кандидатом в депутаты от одной из партий. Побывал в гостях у казаков, познакомился с их бытом, держал в руках сабли и нагайки.

Из гастрономических впечатлений — остались хорошие воспоминания об Урале. Там ел судака в сметане (240 российских рублей за блюдо), на Байкале — омуля холодного и горячего копчения (90 рублей). В Якутии — чебуреки из оленины (120 рублей) и суп олений. В Красноярском крае пил заваренный из трав и шишек чай из самовара. В Бурятии ел буузы и позы (80 рублей). На Колыме на костре жарил местную картошку, выращенную на вечной мерзлоте. Ел местную зелень, которая там стоит в пять раз дороже, чем у нас! И хотя за время путешествия не болел, но здорово похудел: скинул вес с 90 до 72 кг при росте 180 см.