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Сытный завтрак и еще три способа удержать вес. Рекомендации американских ученых
Ученые из Университета Лома-Линда (США) заявили, что наибольшая доля калорийности суточного рациона должна приходиться на завтрак, а минимальная — на ужин. Их исследование опубликовано в Journal of Nutrition, кратко о нем
К подобным выводам ученые пришли, оценив калорийность рациона и его влияние на вес у порядка 50 тысяч человек. Те из них, кто плотно завтракал, имели более низкий и стабильный
Всего исследователи вывели четыре главных фактора, которые помогают снизить ИМТ. Они рекомендуют есть 1−2 раза в день, не избегать завтрака и делать его сытным, а также не есть после 6 часов вечера.
«Наши результаты говорят о том, что надо есть реже, не перекусывать, не забывать о завтраке и самую сытную трапезу оставлять на первую половину дня. В долгосрочной перспективе эти рекомендации помогут удержать вес» — говорят авторы исследования.
ИМТ определяется как отношение массы тела (в килограммах) к квадрату роста (в метрах). Например, при массе тела 67 килограммов и росте 1,7 метра ИМТ равен 23. Нормальный индекс варьируется в пределах от 20 до 25, ИМТ от 25 до 29 говорит об избыточном весе. Ожирение диагностируется, когда этот параметр достигает 30 и превышает его.
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Всего исследователи вывели четыре главных фактора, которые помогают снизить индекс массы тела.
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