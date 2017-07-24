В Бресте дело о гибели 9-летнего велосипедиста дошло до суда через два с половиной года после ДТП

6 октября 2014 года на пешеходном переходе на бульваре Шевченко груженый песком МАЗ насмерть сбил 9-летнего велосипедиста . Через два с половиной года после трагедии дело дошло до суда.





С Натальей мы познакомились в апреле 2015 года. Женщина на последних месяцах беременности сидела на стуле в брестском офисе TUT.BY, сжимала в руках файл с фотографией погибшего сына и заставляла себя вспоминать обстоятельства ДТП, которое изменило ее жизнь.

Это был понедельник, 6 октября 2014 года, Егор поехал к своим друзьям, которые жили в районе бульвара Шевченко. Дети играли, катались на велосипедах. Мальчик подъехал к нерегулируемому пешеходному переходу и, не спешившись, попытался переехать дорогу. Первую полосу, по которой ехал рейсовый автобус, он пересек, а на второй его сбил груженый МАЗ.



фото: ГАИ Бреста

Прибывшие на место медики положили ребенка на носилки и повезли в больницу. В 19.05, когда мальчик еще был в автомобиле скорой, его сердце остановилось. В 19.13 Егора привезли в приемное отделение и передали бригаде реанимации. Однако вернуть ребенка к жизни не удалось. Смерть Егора наступила от тяжелых травм головы и грудной клетки.

Расследованием уголовного дела занимались следователи областного управления Следственного комитета. Через пять месяцев после смертельной аварии было принято решение о прекращении уголовного дела — из-за отсутствия состава преступления.

"Я пообещала своему сыну, что дойду до конца"

Через два года после интервью мы вновь встретились с Натальей. На этот раз возле здания брестского суда. Как призналась собеседница, самое яркое событие, которое произошло в ее жизни за это время, — рождение сына Кирилла. 15 июля ему исполнилось два года.

— Больше ничего хорошего не произошло. Муж умер, осталась я одна с тремя детьми, — поделилась Наталья.

С решением о прекращении дела по ДТП Наталья не согласилась. Она наняла адвоката и обратилась в областную прокуратуру. В результате решение Следственного комитета было отменено.

Изначально расследование проводили сотрудники областного управления СК, но затем материалы были переданы в Центральный аппарат СК в Минске. По информации TUT.BY, в суд дело направляла Генеральная прокуратура. Водителю МАЗа предъявили обвинение по ч.2 ст. 317 УК (ДТП, повлекшее гибель человека).

— Новое следствие длилось долго, вновь проводились экспертизы, но в результате водителю предъявили обвинение и направили дело в суд. (…) Когда я узнала, что суд будет, мне легче стало. Мне не надо, чтобы его там посадили. Мне просто нужно, чтобы человек ответил за то, что он сделал. Я не говорю о том, что он сделал это преднамеренно, но он это сделал. (…) Я просто хочу, чтобы он ответил и понес наказание, — объяснила Наталья.



фото: ГАИ Бреста

Рассмотрение уголовного дела началось в июне, но затем несколько раз переносилось. Прокуратура запросила 2 года в колонии-поселении с лишением прав сроком на 5 лет. Защита настаивала на оправдательном приговоре, сообщила Наталья.

24 июля должно было состояться оглашение приговора, однако решение так и не зачитали — судья объявил о возобновлении судебного следствия ввиду необходимости допроса в качестве потерпевшего бывшего мужа Натальи.

— Я так ждала этот день… Я думала, что сегодня все решится. Мне просто тяжело его (водителя. — TUT.BY) видеть. Мне тяжело на него смотреть. А когда я сегодня его увидела, то думала, что у меня сердце выскочит. Думала, что это уже последнее заседание и нам больше не придется встречаться, — отметила собеседница.

Следующее заседание назначено на 16 августа. Как подчеркнула Наталья, ее устроит только обвинительный приговор:

— Я пообещала своему сыну, что дойду до конца.