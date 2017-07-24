На теме «как мужчине и женщине понять друг друга» сколотили состояние все кому не лень — от психологов до режиссеров, но все равно список того, чего мужчинам никогда не понять в женщинах, короче не стал.

Мы спросили у белорусских мужчин, что их всегда поражало и раздражало в нашем, женском, поведении.



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«Рома, а какой сейчас год?»

Роман, 33 года: «Меня всегда поражала в девушках их абсолютная неспособность ориентироваться на местности. Многие экземпляры способны в буквальном смысле слова заблудиться в трех соснах. Нам, мужчинам, достаточно один раз проехать путь из пункта, А в пункт Б, чтобы четко запомнить все повороты и на обратном пути уже не пользоваться навигатором. В противовес этому моя коллега, с которой пару раз ездил в командировки, с трудом находит выход из здания. И иногда, выходя из кабинета, даже не помнит, на каком мы вообще этаже. Не знаю, то ли это такая женская особенность — врожденный и неизлечимый «топографический кретинизм», то ли они просто невнимательны и вечно витают в облаках. Но, ей-богу, иногда после всех этих «ой, а откуда мы сюда пришли: слева или справа?» так и ждешь, что тебя спросят: «И вообще, Рома, а какой сейчас год?»…





«Какие хорошие туфли! Дайте еще такие же красные»

Владимир, 37 лет: «Чего не понимаю в девушках, так это зачем им столько обуви. Ну в самом деле, они „залипают“ в обувных магазинах на каждой второй паре туфель. И ладно, я еще мог бы понять стремление иметь обувь разных цветов, чтобы подходила под разные наряды, но, господи, зачем покупать три пары бежевых туфель одинакового фасона? „Ну, одни лаковые, одни матовые, а здесь, посмотри, Вова, гораздо изящнее каблук!“ Нет, всё это выше моего понимания».

«Королевы Виктории местного разлива»

Дмитрий, 24 года: «В последнее время слегка „подбешивает“, что некоторые девушки то ли ради того, чтобы выпендриться, то ли еще по каким-то своим причинам, представляются „приукрашенными“ именами и обижаются, когда пытаешься обратиться к ним по-человечески. Юли называют себя Юлианнами, Настя говорит: „Называй меня только Ася“, Алена превращается в Алевтину и при упоминании имени, указанного в паспорте, морщится, как от зубной боли. Алиса вместо Аллы, Ника вместо Вероники, Мила вместо Люды и Вика, откликающаяся ислючительно на Викторию… Нам, пацанам, вообще фиолетово, как нас называют, мы откликаемся на всё. Ни на одну из форм моего имени от Димона до Митька я уж точно не стану обиженно оттопыривать губу».



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«Это мои ноги на море, а это мои ноги на даче»

Олег, 21 год: «Мне иногда кажется, что выражение «обезьяна с гранатой» — про девушку со смартфоном. Если у тебя много женского пола среди друзей в соцсетях, будь готов к тому, что твоя лента будет пестреть их ногами во всевозможных обстоятельствах: на море, в кафе, на даче, в травке, в новых сандаликах, с новым педикюром или лежа на волосатых ногах бой-френда. Девушки, вы реально думаете, что это кому-то интересно? Или вот попы. Ну нет, посмотреть-то можно, если есть на что. Но если ты замужем или в отношениях, или, тем более, — мать! — зачем тебе выставлять свою пятую точку на всеобщее обозрение? Да еще регулярно?..

Но больше всего раздражает святая вера некоторых девушек в то, что, когда на фото они при всем параде, в неестественно томной позе женщины-вамп, никто не обратит внимания на заляпанное зеркало, в котором сделано селфи, бардак на заднем плане и на то, что героиня съемки прямо в сапогах стоит на домашнем ковре".

«Они на ногти клеют ногти, рисуют брови на бровях»

Александр, 28 лет: «Мне никогда не понять, зачем некоторые девушки наращивают себе огромные пластмассовые ногти. Особенно когда они какие-то лопатообразные или острые, словно когти. Мало того что ни один знакомый мне парень не видит в этом какой-то эстетики, нас удивляет, как с таким маникюром можно вообще что-то делать: мыться, обнимать любимого, держать за руку ребенка, набирать тексты, держать шариковую ручку или вилку…

Про брови уже говорено-переговорено, но все равно нет-нет, да и встретишь на улице чудо с татуированными иссиня-черными дугами или с бровями, нарисованными так толсто, странно и не на месте, что кажется, будто они живут своей особенной, отдельной от девушкиного лица, жизнью. Барышни, ну зачем?!

И последний крик души — про лифчики пуш-ап. Это, я считаю, вообще генератор сплошных мужских разочарований. Девушки, если у вас первый размер, неужели вы думаете, что пуш-ап, сделавший вас визуально обладательницей третьего, во время ближайшего же секса не заставит мужчину чувствовать себя обманутым?



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«Катя, возьми телефон»

Юрий, 37 лет: «Женщинам никогда не дозвониться. Дамы, вот зачем вам телефон, если вы его кладете в сумочку, „потому что в этом платье нет карманов“, а сумочку бросаете в 300 метрах от своего реального местонахождения?.. Также непонятен смысл миллиона риторических СМС и сообщений в вайбере. И еще: почему женщины считают, что после 24 пропущенных звонков мужчина перезвонит быстрее, чем после одного-двух?»

«Дорогая, без тебя мне не выбрать блесну и диск для болгарки»

Виталий, 26 лет: «То, что девушки ходят в общественные туалеты стайками, давно никого не удивляет и воспринимается как данность. Но вот когда это стремление повсюду ходить группой касается тебя лично, — это начинает немного напрягать. Речь о многочасовых марафонах и марш-бросках по магазинам с женским ассортиментом. Да, я могу отказаться и не ходить туда с женой, но это же сразу сильнейшая психологическая атака с нападками, варьирующимися от стандартного „ты меня не любишь!“ и „мы вообще никуда не ходим вместе!“ до „тогда я буду заигрывать со всеми симпатичными продавцами и куплю себе короткую красную юбку на всю зарплату!“ Но эти походы просто невыносимы, правда! Девушки, сжальтесь: мы же вас не таскаем по рыболовным магазинам и не устраиваем вам пытку из сорокаминутного раздумья, какой же шуруповерт все-таки купить».



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«А машинка должна быть красненькая!»

Дмитрий, 19 лет: «Всегда поражался тому, как девушки, умные и разносторонние, могут настолько не разбираться в машинах. Еще значки худо-бедно знают, но сзади, сбоку или с расстояния в 50 метров многие совершенно не способны отличить «Фольксваген» от «Ауди», не говоря уже о модели или годах выпуска. И когда девушку, которая собирается получить водительские права, спрашиваешь, какую машину она себе хочет, в 80% случаев в ответ прозвучит вместо марки, модели, года выпуска, типа и объема двигателя: «Все равно какую, лишь бы красненькую!»

«Нет, ты не жирная»

Павел, 38 лет: «Удивляет, почему даже самые красивые девушки, которые выглядят как богини даже спросонья, постоянно «загоняются» насчет внешности и пытаются выискать, в чем они недостаточно совершенны. Все эти пресловутые наведения марафета перед выносом мусорного ведра — это же все чистая правда! А истерики про «мне совсем нечего надеть» при тонне одежды — крайняя стадия перфекционизма, которой никогда не будут страдать мужчины. Точно так же, как не будут покупать «классные» джинсы на размер меньше в надежде сбросить пару килограммов специально «под них».

И, кстати, про килограммы. Милые девушки, поверьте, вы не жирные! По крайней мере подавляющее большинство из вас. Мы не замечаем ваши надуманные «бока», целлюлит и что там вас еще беспокоит? Округлости в нужных местах и некоторая пышность форм — это далеко не недостаток. И, замечаю по себе и друзьям, с возрастом понимаешь это все яснее и яснее".

А что вы добавили бы к этому списку?